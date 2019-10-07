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Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlının tutuklanması istendi

Mersin'de çocuklar arasında yaşanan kavga sonrası bir babanın, Ürdün'lü bir ailenin çocuğuna tokat atması olayında yeni bir gelişme yaşandı. Zanlının tutuklanması istendi. 7.5 yıla kadar hapsinin istenmesi sözkonusu.
Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlının tutuklanması istendi

Mersin’de önceki gün yaşanan ve büyük tepki çeken Ürdünlü çocuğun tokatlanmasına dair soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 

Görüntlülerdeki zanlı N.K, gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘konutunu terketmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı zanlının serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık zanlı için bu tedbirin yeterli olmadığını belirterek zanlının ‘(çocuğa karşı) kasten yaralama’  ve ‘mala zarar vermek’ suçlarından tutuklanmasını istedi.

İlgili Sulh Ceza hakimliği bu itirazı değerlendirerek yeniden karar verecek. 

7.5 Yıl hapis istenecek 

Zanlı N.K’ya atfedilen suçlamalar için Türk Ceza Kanunu toplam 7.5 (Yedi Buçuk) yıla kadar hapis öngörüyor. Eğer soruşturma aşamasında yeni suçlar ortaya çıkmazsa, zanlı hakkındaki iddianame de bu suçlamalarla hazırlanacak.

 

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