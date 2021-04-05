Ürdün'ün eski Veliaht Prensi Hamza'dan Kral’a 'bağlılık' mektubu

Ev hapsinde olan Ürdün'ün eski Veliaht Prensi Hamza, Kral'a bağlılığını vurgulayan bir mektup imzaladığı ifade edildi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Prens Tallal bin Muhammed, Gazi bin Muhammed ve Haşim bin Hüseyin ve Raşid bin Hasan’ın Kral 2. Abdullah'ın amcası Hasan Bin Tallal'ın evinde Prens Hamza bin Hüseyin ile buluştuğu ifade edildi. Açıklamada, Prens Hamza’nın imzaladığı mektupta, "Kendimi Kral'ın ellerine bıraktım. Babalarımız ve dedelerimizin ahdi üzerine kalacağım." İfadelerini yer verildiği belirtildi.Kral 2’inci Abdullah’ın Prens Hamza konusuyla ilgilenmesi için amcası Hasan'ı görevlendirdiği, Prens'in ise Haşimi Kraliyet ailesinin belirlediği yönteme bağlı kalacağı dile getirilmişti.

ÜLKEDE ESKİ VELİAHT PRENS KRİZİ

Ürdün'de eski veliaht prensi Hamza bin Hüseyin, ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi yolsuzluk ve beceriksizlikle suçlamıştı. Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğu belirtilmişti.Filistin, Mısır, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıklamıştı.