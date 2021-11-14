Üreğil Millet Bahçesi’ni 250 bin kişi ziyaret etti

Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, bir yılda 2 yüz 50 bin kişiyi ağırladı.

Yaz aylarında ise aybaşına ortalama 30 bin kişinin ziyaret ettiği millet bahçesi, doğayla iç içe huzur dolu bir ortamda keyfi ve eğlenceyi bir arada sunmaya devam ediyor. 7 ‘den 70’e her yaş gurubuna hitap eden millet bahçesi, piknik alanlarının yanı sıra göletleri ile de eşsiz bir manzara sunarken, çocuklar da doğayla iç içe hazırlanan oyun alanları ve bisiklet yollarında gönüllerince eğleniyor. Yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliği olan Üreğil Millet Bahçesi toprağa, yeşile ve doğaya olan özlemini gidermek isteyenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir lokasyon haline geldi

Yeşil belediyecilik kapsamında bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “En önemli başarımızda tarım arazilerimizde üretime destek vererek tarıma yeni bir farkındalığın oluşturulmasıydı. Nitekim sağlıklı gıda üretimi alanında faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bunların yanı sıra ilçe genelinde her geçen gün yeşil alan miktarımızı artırıyoruz. Hemşerilerimize, doğa ile buluşabilecekleri yeni alanlar üretmeye devam ediyoruz. Yeşil alanlarımızın en gözdesi ise Üreğil Millet Bahçemiz. Doğanın bütün tonlarının buluştuğu bu özel adresimiz hem Mamak’ın hem de Ankara’nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandırdı. Şehrin temposundan uzaklaşmak isteyenlerin, ailelerin, birlikte vakit geçirmek isteyenlerin önerdiği yerlerden biri olan millet bahçemiz Başkent’te mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir lokasyon haline geldi” dedi.