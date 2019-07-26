Etimesgut Belediyesi, Eryaman 1. Etap Kapalı Pazar Yeri ile Alsancak Kapalı Pazar Yeri'ne ne üretici pazarı kuruyor.

Üretici Pazarı, Altay Mahallesi 1. Etap Kapalı Pazar Yeri'nde Perşembe günü, Alsancak Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde ise Pazartesi günleri hizmet verecek.

Pazarda Ankara’nın köylerinde üretilen doğal ürünler satılabilecek. Ziraat Odası Üretici Belgesi olmayan çiftlerin satış yapmasına izin verilmeyecek. Aracılık yaparak, hal ürünü satışı yapan pazarcılar tezgah açamayacak. Ankara’nın Yenikent, Ayaş gibi sebze ve meyveleriyle ünlü içlerinden gelen tamamen yerli ve ürünler tezgahlardaki yerini alabilecek.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel bu yıl iki noktada açılacak üretici pazarıyla hem vatandaşların doğal organik ürünler almasını hem de Ankara çiftçisinin aracısız ürün satışını sağlayacaklarını söyledi.

Demirel, zabıta ekiplerinin denetim yaparak üretici pazarında üretici dışında satış yapan pazarcılara fırsat vermeyeceğini dile getirerek, "Bu pazarda çiftçimizle Etimesgutlu hemşehrilerimizi aracısız buluşturacağız.

Pazaryerinde tarlasında ürettiği mahsulleri satmak isteyen çiftçilerimizi ve organik doğal ürünler tercih eden tüm hemşehrilerimizi Alsancak ve 1. Etap Kapalı Pazaryerimize davet ediyorum" dedi.