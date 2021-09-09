  • BIST 1.434,820
  • Altın 489,80
  • Dolar 8,4850
  • Euro 10,0150
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Üretici, TMO'nun kuru üzüm fiyatını beğenmedi

Manisa'da bir araya gelen ziraat odaları, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan çekirdeksiz kuru üzüm fiyatını beğenmedi.
Üretici, TMO'nun kuru üzüm fiyatını beğenmedi

TMO, bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm 10 numara için 14 TL, 9 numara için 13 TL, 8 numara için 12.50 TL, 7 numara için 12 TL fiyat belirledi. Açıklanan fiyatlar üzüm üreticisinde hayal kırıklığı yaratırken, bu yıl kuru üzüm fiyatını en az 16 TL bekleyen ziraat odaları üyeleri, fiyatları beğenmediklerini kaydetti. Şehzadeler Ziraat Odası'nda toplanan ilçe ziraat odaları başkanları, ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü Abdullah Şenol, "TMO'nun 9 numara kuru üzüm fiyatını 13 TL açıklamasından sonra bölgemizde 12.50 TL işlem gören 9 numara üzüm 12 TL'ye düşmüştür. Geçen yıl 12.50 TL olan kuru üzümün hangi kıstasa dayanarak yüzde 4 artırarak 13 TL'ye layık görülmesine bir anlam veremedik" dedi. Açıklamasını sürdüren Şenol, "Bu fiyat yanlışından Cumhurbaşkanımızın da ilgilenmesiyle dönüleceğini umuyoruz. Ziraat Odaları olarak bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Fiyatı 16 TL beklediklerine de değinen Şenol, "Eğer hiç fiyat açıklanmasaydı, üzüm 14 liraya zaten çıkardı. Çünkü bizim rekoltemiz geçmiş yıllara göre yüzde 30 eksik. Daha önce 350 bin ton üzüm aldığımız Manisa bölgesinde, bu yıl 220 civarında üzüm bekliyoruz. Üzüm azalıyor ama fiyat düşüyor, biz bunu anlayamıyoruz. Her türlü mahsulü ithal ederiz ama üzümü ithal edemeyiz. Bu üzümün yüzde 85'ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Fiyatların düşük olması hem ülkenin dolar bazında getirisini azaltacak hem de çiftçiye yansıyacak. Biz bu fiyatın düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan açıkladı! 170 milyon lira yardım yapılacak09 Eylül 2021 Perşembe 10:18
  • Dolar ve Euro'da son durum09 Eylül 2021 Perşembe 09:27
  • Üretici, TMO'nun kuru üzüm fiyatını beğenmedi08 Eylül 2021 Çarşamba 17:56
  • TMO çekirdeksiz kuru üzüm alımına hazır08 Eylül 2021 Çarşamba 16:37
  • Rekabet Kurumu, Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den alınan taahhütleri duyurdu08 Eylül 2021 Çarşamba 15:57
  • Bakan açıkladı! 10.000 MW'yi aştı08 Eylül 2021 Çarşamba 14:54
  • Bakan Bilgin: Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir08 Eylül 2021 Çarşamba 14:52
  • İstanbul Havalimanı 8 ayda 20 milyon 972 bin 497 yolcuyu ağırladı08 Eylül 2021 Çarşamba 13:21
  • Siemens Türkiye, 5 günlük babalık iznini 2 haftaya çıkardı08 Eylül 2021 Çarşamba 13:08
  • Hibrit ve elektrikli otomobil satışları şimdiden 2020'yi geçti08 Eylül 2021 Çarşamba 11:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti