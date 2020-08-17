Üreticiden halka doğal ürünler bu pazarlarda

Etimesgut Belediyesi, Eryaman 1. Etap Kapalı Pazarı ve Alsancak Kapalı Pazarına üretici pazarı kurdu. Eryaman 1. etap pazarı perşembe günü, Alsancak Kapalı Pazarı da Pazartesi günü hizmet veriyor.

2 noktada kurulan ve yaklaşık 250 üreticinin tezgâh kurduğu üretici pazarında Ankara’nın köylerinde üretilen doğal ürünler satışa sunuluyor. Ziraat Odası Üretici Belgesi olmayan çiftlerin satış yapmasına izin verilmediği için aracılık yaparak hal ürünü satışı yapan pazarcılar tezgâh açamıyor. Böylece sadece Ankara’nın Yenikent, Ayaş gibi sebze ve meyveleriyle ünlü içlerinden gelen tamamen yerli ve ürünler tezgâhlarda yer alıyor.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Üreticiler, tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Tezgâhların başında da yine ailecek kendileri durup satışı kendileri gerçekleştiriyor. Fiyatlar, doğal olmasına rağmen diğer sebze ve meyvelerle yaklaşık aynı fiyata satılıyor. Aracısız üreticiden tüketiciye satılması fiyatların düşük olmasında en büyük etken olarak gösteriliyor. Etimesgut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazarda denetim yaparak üretici dışında satış yapan pazarcılara izin vermiyor.

KIŞLIK HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Sonbahar mevsimiyle birlikte kışlık konservelik sebze alışverişi yapmak isteyen hanımlar soluğu üretici pazarında alıyor. Hanımlar fasulyesinden domatesine, biberinden patlıcanına birçok ürünü alarak kışlıklarını şimdiden hazırlamaya başladı.

ORGANİK TERCİH EDİN

Çiftçiler ürünlerin hem doğal hem de uygun fiyata satıldığına dikkat çekerek, “Etimesgut Belediyesi’nin sağladığı imkânla el emeğimizle alın terimizle yetiştirdiğimiz, sağlıklı, taze ve organik ürünlerimizi aracı olmaksızın tüketiciye ulaştırıyoruz. Fiyatlarımız çok uygun. Ailesine, çocuklarına doğal sebze ve meyve yedirmek isteyen tüm başkentlileri her perşembe günü pazarımıza bekliyoruz” dediler.