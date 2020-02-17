Üretimde rekorlar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye güvenin arttığını ve üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladığını söyledi. Sanayi üretiminin 21 ay sonra yüzde 8,6’lık artışla rekora imza attığını belirten Erdoğan, “İmalat sanayisinde siparişler artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış Töreni’nde konuştu. 2. Dünya Savaşı’nın ardından kendilerine bilim ve sanayi alanında doğru hedefler belirleyip planlı ve kararlı şekilde ilerleyen ülkelerin, dünyada söz sahibi bir yere geldiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye, Menderes ve Özal dönemi dışında böyle bilinçli bir hedefe sahip olmadığı ve gerekenleri yapmadığı için yarıştan kopmuştur. Yeniden bu yarışa dahil olmamız son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiğimiz adımlar ve atılımlar sonucu gerçekleşmiştir. Nitekim içinde bulunduğumuz Teknopark da rahmetli Turgut Özal’ın bir projesiydi.”

BİRİNCİ SINIF İŞ ORTAMI

Erdoğan, burayı 43 bin araştırma geliştirme mühendisinin çalıştığı, dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden biri konumuna getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Ülkemizdeki 85 teknoparkımızın hepsinde de firmalara son derece cazip teşvikler sunuyoruz. Ülkemizin en yetenekli gençleri en başarılı girişimcileri bu kampüslerde hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu gibi merkezler tersine beyin göçünü de teşvik ediyor. Yurdumuza dönecek araştırmacılara birinci sınıf iş ortamları sunuyor. Çok müşahhas bir örnek vereyim, Türkiye’nin daha kısa bir zaman önce ‘Türkiye’nin otomobili Projesi’ halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. Türkiye ilk yerli otomobil için harekete geçtiğinde birileri Türkiye’de otomobil sanayi kurulamaz diye resmi raporlar yazıp niyetlerini kayda geçiriyorlardı. Bu zihniyet ülkemize 60 yıl kaybettirdi. Biz bu adımı attık ve gördük ki Türkiye’nin gücü de potansiyeli de yeterli.”

MÜHENDİSLER DÖNDÜ

Bu projenin beyin takımının Bilişim Vadisi’nde, Türkiye’nin medarı iftiharı olabilecek teknoloji ve inovasyon merkezinde şu anda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, “Birçok Türk mühendis ve profesyonel, yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp sırf bu projede yer almak için büyük bir heyecanla vatanlarına döndüler. Şimdi Türkiye’nin teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nde geleceği şekillendirecek çalışmalar yürütüyorlar” dedi.

SİPARİŞLER ARTIYOR

Finansman maliyetlerinin düşmesiyle yatırım ikliminin, yeniden canlanmaya başladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Otomobilden konuta kadar her sektörde bunun işaretlerini görüyoruz. Ekonomiye güven artıyor. Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. Sanayi üretimimiz 21 ay sonra yüzde 8,6’lık bir artışla rekora imza attı. İmalat sanayinde siparişler artıyor. İç talep güçleniyor.”

SONRA GEÇ KALIRSINIZ

“Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, zaman, yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam artsın. Hükümet olarak yatırım desteği veriyoruz, üretim desteği veriyoruz, Ar-Ge desteği veriyoruz, istihdam destekleri veriyoruz ve faizler ciddi manada tek haneli rakama düşmüş vaziyette. Öyleyse şimdi girişimcinin artık yatırım zamanıdır. Yatırım istihdamı getirecektir. İstihdam üretimi ve ardından da rekabeti getirecektir. Yani üzerimize düşen her şeyi biz yapıyoruz. Girişimci de üzerine düşeni yapsın. Sonra geç kalırsınız.”

KİMSE MANİ OLAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım için gereken öngörülebilirliği sağlayacak tüm makro politikaları şeffaf bir biçimde uyguladıklarını belirterek, eksik olan ne varsa el birliği ile üzerine gideceklerini, Türkiye’yi en kısa sürece 2023 hedefleriyle buluşturacaklarını söyledi. En büyük hayallerinin gençlere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu ifade eden Erdoğan, “Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, ülkemize ve milletimize olan inancımıza sıkı sıkıya sahip çıktığımız sürece, bu hayalimizi gerçeğe dönüştürmemize kimse mani olamaz” dedi.

Türkiye’nin geleceği teknolojide

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin genç nüfusuyla, giderek yaşlanan Avrupa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji devi bölgelerinin yerine geçmeye aday olduğunu söyledi. Erdoğan, “Teknofest’in gördüğü ilgi, milletimizin teknoloji alanındaki potansiyelinin gücünü gösteriyor ve bununla birlikte de geleceğe yönelik ümitlerimizi daha da arttırıyor” dedi. Türkiye’nin geleceğinin, teknolojide ve inovasyonda olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Biz kendimizi savunma sanayisinde ispatladık. Şimdi sıra üretimin diğer alanlarına geldi. Bilinçli bir stratejiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Milli gelirde, ihracatta, iktisadi ve sosyal kalkınma göstergelerinde geldiğimiz yer, bize bu cesareti veriyor. Bu başarıların üzerine yenilerini koyacak topyekun bir üretim seferberliği ile Türkiye’yi küresel bir yatırım merkezi yapacağız.”

Ekonomik tuzağı bozduk

Erdoğan şunları söyledi: “2018’in son çeyreğinde ve geçen sene tamamen dış kaynaklı bir ekonomik saldırı sebebiyle, hedeflerimizin biraz gerisinde kaldık. Hamdolsun bu ekonomik tuzağı bozduk ve ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Türkiye için en kötü senaryoları yazan uluslararası kuruluşların tahminlerini boşa çıkarttık. Şimdi hepsi de ‘Biz hata etmişiz. Aslında Türkiye daha hızlı toparlanacak’ demeye başladılar. Bu yıl da öngörülerin çok üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağımıza can-ı gönülden inanıyorum.”

Rekabet gücümüz arttı

Teknopark İstanbul’da 312 şirket ve kuluçka merkezindeki girişimcilerin 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ettiğini kaydederek, “Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda öncü projeler burada ortaya çıktı. Ülkemizin gururu MİLGEM Korvet, Altay Tankı, ANKA İHA, AKYA Torpido ve LHD amfibi hücum gemisi gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları Teknopark İstanbul’da yürütülüyor. Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ar-Ge çalışmaları ticari değere dönüştükçe Türkiye’nin rekabet gücünün de artığını vurguladı.