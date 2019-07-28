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Üretimi 10 kar arttı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde ekili tarım arazilerinde karpuz üretimi, geçen yıllara oranla 10 kat arttı. Üreticiler, soğuk hava deposunun olmadığı bölgede ürettikleri kavun ve karpuzları pazarlamada, endişe duyduklarını söyledi.
Üretimi 10 kar arttı

İlçede tarım arazisinin geniş olduğu bölgelerde tütüne konan kota nedeniyle alternatif ürün olarak çiftçinin tercih ettiği karpuz kavun üretimi, geçen yıllara oranla 10 kat daha arttı. 600 dönüm arazide verimli hasat dönemi geçiren çiftçiler, soğuk hava deposunun olmadığı yörede ürünleri saklama noktasında zorluk yaşadıklarından yakınarak, pazarlama konusunda da endişe duyduklarını söyledi. Bölgede özellikle Bahçekonak Mahallesi'ndeki karpuz üretimindeki artış sürerken, çiftçiler yetkililerden yardım beklediklerini, kendilerine pazarlamada destek olunmasını istedi.

'PAZARLAMA KONUSUNDA TEDİRGİNİZ'

Karpuz üreticisi Mahmut Kaymaz, üretiminin arttığını belirterek, "Biz 20-25 senedir bu işi yapıyoruz. Daha önceleri bu tür bir verim kapasitesini yakalayamamıştık. Çekirdek ekiminden fide dikimine geçtik. Üretimin artması nedeniyle pazarlama konusunda tedirginiz. Mahalle olarak yaklaşık 500- 600 dönüm karpuz ve kavun ektik. Ürünleri muhafaza noktasında zorluk yaşıyoruz. Ürünün pazarlamasını da sağlarsak güzel bir gelir elde edeceğiz” dedi.

'ÜRÜNLERİMİZ KALİTELİ'

Çiftçi Recep İnan ise mahalledeki karpuzun kaliteli olduğunu, son yıllarda Vezirköprü’de yapılan yarışmalarda ürettikleri karpuzlarla başarı elde ettiklerini anlatarak, "Ürünlerimiz kaliteli. Bu yıl artan üretimle birlikte güzel bir satış yakalanırsa mahalleli kavun ve karpuza alternatif ürün olarak gelecek yıllarda daha fazla yönelecektir. Yetkililerin bunu dikkate alarak çiftçimize destek olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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