Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' başladı

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 3 gün sürecek 49'uncu 'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali' başladı.

Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali ilçe meydanında düzenlenen etkinliklerle başladı. Festivalin açılışına Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve ilçe sakinleri katıldı. Festival köyü alanında düzenlenen etkinlikte yöresel dans gösterileri sunuldu. Üzüm yeme gibi birçok yarışmanın düzenlendiği festivalde dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi. Akşam saatlerinde de festivalde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Gencer Savaş Bandosu eşliğinde ilçe meydanında başlayan yürüyüş konser alanında son buldu. Bölgenin sembollerinden develer ve sıcak balonların alev gösterileri yapıldı. Festivale 100 bin ziyaretçinin katılımını beklediklerini söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Güzel atlar diyarı Kapadokya'mızın en güzel bölgelerinden olan Ürgüp ilçemizde her yıl düzenlediğimiz bağ bozumu festivalimizi maalesef pandemi nedeniyle geçen yıl yapamamıştık. Bu yıl hem bağ bozumu hem de balon festivalimizi bir arada yapıyoruz. 3 gün boyunca sürecek festivalimizde yöresel oyunlarımız, yemeklerimiz sergilenecek. Akşamları da ünlü sanatçılarını katılımıyla konser etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festival nedeniyle ilçemizdeki tüm otellerimiz doldu. 3 gün boyunca sürecek festivalimize 100 bin ziyaretçinin katılacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Festival köyü etkinlik alanına kurulan stantları da ziyaret eden Başkan Aktürk, festival alanında Ürgüp'ün köylerinin tamamının stant kurduğunu ve bölgede yetişen ürünlerin satıldığı söyledi. Festivalin ilk gününde Damsa Çayı kenarına kurulan konser alanında Gencer Savaş Bandosu ve Niran Ünsal konser verdi. Festival alanını dolduranlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar keyifli dakikalar geçirdi.