  • BIST 1.438,720
  • Altın 486,32
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,9300
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 16 °C
»

Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' başladı

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 3 gün sürecek 49'uncu 'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali' başladı.
Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' başladı

Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali ilçe meydanında düzenlenen etkinliklerle başladı. Festivalin açılışına Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve ilçe sakinleri katıldı. Festival köyü alanında düzenlenen etkinlikte yöresel dans gösterileri sunuldu. Üzüm yeme gibi birçok yarışmanın düzenlendiği festivalde dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi. Akşam saatlerinde de festivalde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Gencer Savaş Bandosu eşliğinde ilçe meydanında başlayan yürüyüş konser alanında son buldu. Bölgenin sembollerinden develer ve sıcak balonların alev gösterileri yapıldı. Festivale 100 bin ziyaretçinin katılımını beklediklerini söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Güzel atlar diyarı Kapadokya'mızın en güzel bölgelerinden olan Ürgüp ilçemizde her yıl düzenlediğimiz bağ bozumu festivalimizi maalesef pandemi nedeniyle geçen yıl yapamamıştık. Bu yıl hem bağ bozumu hem de balon festivalimizi bir arada yapıyoruz. 3 gün boyunca sürecek festivalimizde yöresel oyunlarımız, yemeklerimiz sergilenecek. Akşamları da ünlü sanatçılarını katılımıyla konser etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festival nedeniyle ilçemizdeki tüm otellerimiz doldu. 3 gün boyunca sürecek festivalimize 100 bin ziyaretçinin katılacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Festival köyü etkinlik alanına kurulan stantları da ziyaret eden Başkan Aktürk, festival alanında Ürgüp'ün köylerinin tamamının stant kurduğunu ve bölgede yetişen ürünlerin satıldığı söyledi.  Festivalin ilk gününde Damsa Çayı kenarına kurulan konser alanında Gencer Savaş Bandosu ve Niran Ünsal konser verdi. Festival alanını dolduranlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar keyifli dakikalar geçirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gümüşhane'de heyelanda tek katlı ev kısmen çöktü10 Eylül 2021 Cuma 21:30
  • Burdur'da 2 kaza: 1'i ağır 3 yaralı10 Eylül 2021 Cuma 21:29
  • Aynı yerde 3'üncü kez intihara kalkıştı10 Eylül 2021 Cuma 18:34
  • Fabrikada üzerine asit dökülen işçi yaralandı10 Eylül 2021 Cuma 17:37
  • MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı: Her şey kurgu mu?10 Eylül 2021 Cuma 13:44
  • Teknolojiye meydan okuyor: Geleneksel yöntemler kullanılarak yapılıyor,10 Eylül 2021 Cuma 10:12
  • AFAD'dan son dakika kuvvetli yağış uyarısı!09 Eylül 2021 Perşembe 15:20
  • Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu08 Eylül 2021 Çarşamba 22:45
  • Yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü08 Eylül 2021 Çarşamba 20:48
  • Sollamak istediği traktörün altında kalan motosikletli öldü08 Eylül 2021 Çarşamba 20:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti