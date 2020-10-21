  • BIST 1.220
  • Altın 483,461
  • Dolar 7,8278
  • Euro 9,2722
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Ürün denetimleri geçen yıl yüzde 11, cezalar yüzde 20 arttı

Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürüten 8 kuruluş tarafından 2019'da 267 bin 594 parti ürün denetlendi, bunların yüzde 12'si uygunsuz veya güvensiz bulundu.
Ürün denetimleri geçen yıl yüzde 11, cezalar yüzde 20 arttı

Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri 9 farklı kamu kuruluşu tarafından yürütülüyor. Söz konusu faaliyetlerin ulusal düzeyde koordinasyonunu da Ticaret Bakanlığı üstleniyor. 

Sanayi ve Teknoloji, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ait 2019 yılı verileri bir rapor haline getirildi. Piyasa gözetimi ve denetlemesi faaliyeti yürüten bir diğer kuruluş Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun sorumluluğundaki akaryakıtlar ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ürün grubunda 2019 yılı verileri sağlanmadığı için raporda yer almadı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2019 yılında 8 kuruluş tarafından denetlenen ürün parti sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 267 bin 594 oldu. Toplam denetim sayısı 1 milyon 402 bin 653 olarak kaydedildi.

Geçen yıl Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimler yüzde 47 artarken, Tarım ve Orman Bakanlığında yüzde 25, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yüzde 9, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yüzde 8, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimlerinde yüzde 8 artış gerçekleşti.

Bazı bakanlıkların denetimlerinde kısmi azalma oldu.

Değerlendirmeye alınan ürünlerin yüzde 43'ü Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 28'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca denetlendi. Bu iki kuruluşu, yüzde 22'lik payla Sağlık Bakanlığı takip etti.

Denetlenen ürünlerin yüzde 19'u uygunsuz ve güvensiz
Geçen yıl denetlenen ürünlerde tespit edilen uygunsuzluk ve güvensizliğin toplama oranı 2018'de yüzde 19 iken 2019'da yüzde 12'ye düştü. Toplam uygunsuz ve güvensiz bulunan ürün parti sayısı yüzde 6 azalarak, 33 bin 403'ten 31 bin 233'e geriledi.

Diğer taraftan denetlenen ürünler içinde güvensiz bulunanların oranı yüzde 1 çıktı. 2018'de güvensiz ürün parti sayısı 1153 iken, 2019 yılında bu sayı 1832'ye yükseldi. Uygunsuz ürün sayısı da 29 bin 403 oldu.

Yıllar itibarıyla bakıldığında, 2019'da uygunsuz ve güvensiz ürünler için uygulanan idari para cezalarının arttığı görüldü. Diğer taraftan uygulanan idari para cezalarının toplamı 2019'da bir önceki yıla göre ciddi değişim göstererek yaklaşık yüzde 20 arttı ve 180 milyon 73 bin 558 lirayı buldu.

Denetlenenlerin yüzde 30'unu ithal ürünler oluşturdu
Yetkili kuruluşlar tarafından denetlenen ithal ürün sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 74 artarak 82 bin 64'e ulaştı. Geçen yıl denetlenen ürünler içinde ithal ürünlerin oranında yüzde 15’lik artış olurken, söz konusu ürünler toplam denetlenen ürünlerin yüzde 30'unu oluşturdu.

Denetlenen ithal ürün partilerinde 5 bin 184 uygunsuzluk, 74 güvensizlik tespit edildi. Bu kapsamda, denetlenen ithal ürünlerin yüzde 6'sı uygunsuz ve güvensiz bulundu.

Uygunsuz bulunan toplam ürünler içinde ithal ürünlerin oranında ise azalma görüldü. Söz konusu ürünlerdi 2018 yılında yüzde 30 olan oran 2019'da yüzde 18'e düştü.

Güvensiz bulunan toplam ürünler içinde ithal ürünlerin oranında da azalma gerçekleşti. 2018 yılında yüzde 13 olan bu oran 2019'da yüzde 4'e geriledi.

Geçen yıl denetlenen ithal ürünlerde uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ilk 5 ürün grubu, elektrikli ekipmanlar, makineler, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, kozmetikler ve hazır beton dışındaki yapı malzemeleri oldu.

2019'da denetlenen ithal ürünlerde güvensizlik oranının en yüksek olduğu ilk 5 ürün grubunu ise elektrikli ekipmanlar, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, kozmetikler, enerji verimliliği ve kırtasiye ürünleri oluşturdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden milyon dolarlık fosiller çıktı21 Ekim 2020 Çarşamba 12:42
  • NATO'dan son dakika Türkiye açıklaması21 Ekim 2020 Çarşamba 12:40
  • Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı21 Ekim 2020 Çarşamba 11:25
  • Ürün denetimleri geçen yıl yüzde 11, cezalar yüzde 20 arttı21 Ekim 2020 Çarşamba 11:24
  • Zorla başına kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı: 5 yıla kadar hapis cezası istendi21 Ekim 2020 Çarşamba 11:11
  • 'Namlı dolandırıcı' 2 kez vuruldu, firar etti, yakalandı21 Ekim 2020 Çarşamba 11:03
  • Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem21 Ekim 2020 Çarşamba 11:01
  • Antalya için sağanak uyarısı21 Ekim 2020 Çarşamba 10:55
  • Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerine girişleri kısıtlandı21 Ekim 2020 Çarşamba 10:55
  • Kırgızistan'da parlamento seçimi 20 Aralık'ta yenilenecek21 Ekim 2020 Çarşamba 10:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti