  • BIST 1.099
  • Altın 461,971
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7049
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Ürün yelpaze genişledi

Yenimahalle Belediyesi, Nefes Engelliler Sosyal Tesisi içerisinde kurduğu üretim atölyesinde maske, dezenfektan ve kolonya üretimine devam ederken ürün yelpazesini de genişletti. 
Ürün yelpaze genişledi

Bugüne kadar 600 bin maske, 10 ton dezenfektan ve 4 ton kolonya üreterek ilçe genelinde taksi, dolmuş, otobüs duraklarının yanı sıra karakol amirlikleri, muhtarlıklar ve Pazar yerlerinde vatandaşlara ulaştıran Yenimahalle Belediyesi, 500 adet de belediye birimlerinde kullanılmak üzere tek kullanımlık tulum üretti. 
Personel üniformaları da üretim ağına girdi

gvn_3546.jpggvn_3539.jpg

Üretim ağını her geçen gün geliştiren belediye, pandeminin ekonomik etkilerini en aza indirmek için yeni ürünler üzerinde de ARGE çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; belediyenin tüm birimlerinde kullanılmak üzere sıvı sabun, yüzey temizleyici ile personel önlük ve üniformaları gibi ihtiyaç malzemelerinin de prototipleri ortaya çıktı.
Önümüzdeki günlerde üretimi başlayacak yeni ürünler sayesinde belediye giderlerinden de ciddi oranlarda tasarruf sağlanacak. 

gvn_3503.jpg

Yenimahalle için üretmeye devam
11 yıldır bütçe konusunda çok titiz davrandığını ve halkın parasını halk yararına kullanıldığını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Her zaman söylüyorum. Belediyenin gelirlerini kendi bireysel bütçem gibi itinayla değerlendiriyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ne yerim ne de yedirtirim. Hemen hemen her alanda kendi işçimizle, kendi tesislerimizde kendimiz üretiyoruz. Beton tesisimizde kendi kilit taşımızı, bordürümüzü, betonumuzu ürettiğimiz ya da hizmet alımı yerine kendi filomuza dahil ettiğimiz araçlarımızla çok daha maliyetsiz şekilde ilçemize hizmet verdiğimiz gibi. Şimdi de aylardır gerek maske, gerek dezenfektan, gerekse kolonya üreterek vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Personelimize zaten maaş ödüyoruz. Neden gücümüzün yettiği her şeyi kendimiz yapmayalım ki? Üretmeyen ülkelerin batmaya mahkûm olduğu gibi hele ki gelirlerimizin bu kadar düştüğü bu günlerde bazı ihtiyaçlarımızı kendimiz üreterek giderleri düşürmezsek bizler de ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. Biz Yenimahalle için üretmeye, ürettiklerimizi değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asfalt üretimine başlandı26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:32
  • Başkan'dan çat kapı ziyaret25 Ağustos 2020 Salı 04:34
  • Didik didik corona denetimi25 Ağustos 2020 Salı 04:04
  • Sazlı sözlü temizlik25 Ağustos 2020 Salı 03:33
  • Yeni Aile Sağlığı Merkezleri hizmete hazır25 Ağustos 2020 Salı 03:15
  • Yeni adresi belli oldu25 Ağustos 2020 Salı 02:50
  • Şehitlik Meydanı'nın Temeli Atıldı25 Ağustos 2020 Salı 02:30
  • Sincan Belediyespor lider tamamladı25 Ağustos 2020 Salı 02:02
  • 29'uncu park için kollar sıvandı25 Ağustos 2020 Salı 01:36
  • Bir günde üç temel atıldı24 Ağustos 2020 Pazartesi 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti