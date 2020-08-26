Ürün yelpazesi genişledi

Yenimahalle Belediyesi, Nefes Engelliler Sosyal Tesisi içerisinde kurduğu üretim atölyesinde maske, dezenfektan ve kolonya üretimine devam ederken ürün yelpazesini de genişletti.

Bugüne kadar 600 bin maske, 10 ton dezenfektan ve 4 ton kolonya üreterek ilçe genelinde taksi, dolmuş, otobüs duraklarının yanı sıra karakol amirlikleri, muhtarlıklar ve Pazar yerlerinde vatandaşlara ulaştıran Yenimahalle Belediyesi, 500 adet de belediye birimlerinde kullanılmak üzere tek kullanımlık tulum üretti.

Personel üniformaları da üretim ağına girdi

Üretim ağını her geçen gün geliştiren belediye, pandeminin ekonomik etkilerini en aza indirmek için yeni ürünler üzerinde de ARGE çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; belediyenin tüm birimlerinde kullanılmak üzere sıvı sabun, yüzey temizleyici ile personel önlük ve üniformaları gibi ihtiyaç malzemelerinin de prototipleri ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde üretimi başlayacak yeni ürünler sayesinde belediye giderlerinden de ciddi oranlarda tasarruf sağlanacak.

Yenimahalle için üretmeye devam

11 yıldır bütçe konusunda çok titiz davrandığını ve halkın parasını halk yararına kullanıldığını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Her zaman söylüyorum. Belediyenin gelirlerini kendi bireysel bütçem gibi itinayla değerlendiriyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ne yerim ne de yedirtirim. Hemen hemen her alanda kendi işçimizle, kendi tesislerimizde kendimiz üretiyoruz. Beton tesisimizde kendi kilit taşımızı, bordürümüzü, betonumuzu ürettiğimiz ya da hizmet alımı yerine kendi filomuza dahil ettiğimiz araçlarımızla çok daha maliyetsiz şekilde ilçemize hizmet verdiğimiz gibi. Şimdi de aylardır gerek maske, gerek dezenfektan, gerekse kolonya üreterek vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Personelimize zaten maaş ödüyoruz. Neden gücümüzün yettiği her şeyi kendimiz yapmayalım ki? Üretmeyen ülkelerin batmaya mahkûm olduğu gibi hele ki gelirlerimizin bu kadar düştüğü bu günlerde bazı ihtiyaçlarımızı kendimiz üreterek giderleri düşürmezsek bizler de ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. Biz Yenimahalle için üretmeye, ürettiklerimizi değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.