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Uşak Havalimanı ot satışı yapacak

Uşak Havalimanı’ndaki otlar ihale ile satılacak. İhale kapsamında havaalanı içindeki otlar biçilecek, balyalanacak ve liman dışına çıkarılacak.
Uşak Havalimanı ot satışı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Uşak Havalimanı Müdürlüğü, Uşak Havalimanı’ndaki otları ihale ile satışa çıkardı. 

Ot satışı ihalesi kapsamında havaalanı içindeki otlar biçilecek, balyalanacak ve liman dışına çıkarılacak.    

İhalenin içeriği “OTLARIN BİÇİLMESİ, BALYALANMASI VE LİMAN DIŞINA ÇIKARILMASI” olarak ifade edildi. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 07.05.2021

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com
 

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