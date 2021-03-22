Uşak'ta, 100 bin makaron ele geçirildi

Emniyet'ten flaş operasyon... Makaron kaçakçılarına büyük darbe vuruldu.
Son dakika haberine göre, Uşak'ta, bir iş yerinde kaçak 100 bin makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tütün ürünleri satışı yapılan G.A'ya ait iş yerinde bandrolsüz makaron bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirtilenn adreste arama yapan polis, kaçak 100 bin makaron buldu.
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