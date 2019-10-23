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Uşak'ta feci yangın: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü, anne yoğun bakımda

Uşak'ın Elmalıdere mahallesinde müstakil bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Annenin durumu da ağır, hastane tedavi altına alındı.
Uşak'ta feci yangın: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü, anne yoğun bakımda

Uşak'ta yangın faciası yaşandı; aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. 

Uşak'tan bu sabah yürekleri dağlayan bir haber geldi:

İldeki bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son dakika edinilen bilgilere göre, hastaneye kaldırılan kişi evin annesi. 

Yangının sebebi de henüz belirlenmiş değil.

İtfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Yangın Elmalıdere Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşandı. Burada ikamet eden Bülent Yaşar'ın kardeşi Şaban Yaşar'ın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, evde bazı eşyaların ve yalıtım malzemelerinin yandığını, aynı aileden 5 kişinin baygın vaziyette olduğunu gördü.

Yangın sonrası çıkan dumandan zehirlenen baba Bülent Yaşar (32), çocukları Muhammed Nurkan (9), Muhammed Furkan (6) ile Aişe Nur Yaşar'ın (3) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan anne Yasemin Yaşar'ı (27) ise hastaneye kaldırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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