Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı

Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
30 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 30 kişi yaralandı.
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