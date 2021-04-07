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Üsküdar Sahil yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

ÜSKÜDAR Sahil yolunda sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak, önce park halindeki minibüse, ardından aynı yönde ilerleyen başka bir minibüse çarptı.
Üsküdar Sahil yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Üsküdar Harem Sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Taha Emre Güler'in makas atarak ilerlediği 34 DVR 913 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 34 BCV 651 plakalı minibüse çarptı. Ardından aynı yönde ilerleyen 34 LDZ 51 minibüse de çarptı. Kazanın etkisiyle karşı şeride geçen minibüs, karşı yönden gelen Muammer Öztel'in kullandığı 54 PZ 442 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Makas atıldığı iddia edilen otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Karşı yöne geçen minibüsün sürücüsü Celal Kalkan, “Üsküdar istikametinden Harem'e doğru geçerken arkadan gelen araç çok süratli gelerek makas attı. Bana çarptı. Karşı şeride geçtim, karşı şeritte diğer araca çarptım. Makas atan araçta iki tane yaralı olduğu söylendi" dedi. 

Selçuk Özarslan ise “Bilinçsiz insanların yaptığı yanlış hareketler yüzünden burada bir dünya insan işinden, gücünden, sağlığından, hayatından oluyor. Orada nişanlı bir arkadaşın arabasını katlettiler. Burada arkadaşımız işinde, gücünde arabasını katlettiler. Takla atan araçtaki genç arkadaşlar makas atmışlar. Diğer şeritten giden aracı bu tarafa çevirmiş. 4 tane araç vardı." diye konuştu.

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