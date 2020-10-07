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Üsküdar'da kapalı otoparkta dolu kuyruğu

İSTANBUL'da beklenen sağanak ve dolu yağışı, vatandaşları harekete geçirdi. Otomobillerini dolu yağışından korumak isteyenler kapalı otoparklara akın etti.
Üsküdar'da kapalı otoparkta dolu kuyruğu

İstanbul'da özellikle Perşembe ve Cuma günü, yurdun batı bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve dolu beklentisi nedeniyle Marmara Bölgesini uyaran MGM, kuvvetli yağıştan kaynaklı gelişebilecek sel ve su baskını ihtimallerine karşı da vatandaşları uyardı. Kapalı otoparkı olmayan İstanbullular otomobillerinin doludan zarar görmemesi için harekete geçti. Üsküdar'da bulunan İSPARK'a ait kapalı otoparkta akşam saatlerinde araç kuyruğu oluştu. Bazı otomobiller kapasitesini dolduran otoparka giremedi. 

Otoparka girebilmek için sıra bekleyen bir sürücü, “Aracı park edeceğiz ama her taraf dolu. AVM'lerin esasında yardımcı olması lazım. Açmaları lazım otoparkları. 'Yerimiz yok, bırakamazsınız' diyorlar. Burası da dolu. Kapalı otopark arayacağız, bulamazsak yorgan, battaniye, halı ne bulursak sereceğiz arabanın üzerine. Artık Allah'a emanet edeceğiz" dedi.

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