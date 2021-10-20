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Üsküdar'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

ÜSKÜDAR'da motosikletle gelen iki kişi, sokak üzerinde park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Üsküdar'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi.  Motosikletle gelen iki kişi, direksiyon kilidini kırdıkları park halindeki 34 MF 0978 plakalı motosikleti çalarak uzaklaştı. 

Çalınan motosikletin sahibi durumu polise bildirirken, hırsızlık anlarının güvenlik kamera görüntülerini paylaşarak, motosikletini bulunmasına yardımcı olacaklara 3 bin lira ödül vereceğini bildirdi. 

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa motosikletle gelen iki kişiden biri, motosikletten inip direksiyon kilidini kırdığı motosiklete binerek uzaklaşıyor.

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