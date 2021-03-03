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Üsküdar'da TIR dar olan sokakta sıkıştı

ÜSKÜDAR'da sürücüsünün navigasyonu takip ederek dar olan ara sokağa girdiği TIR, sıkışarak mahsur kaldı.
Üsküdar'da TIR dar olan sokakta sıkıştı

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Eski Keresteciler Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün navigasyonu takip ederek ara sokağa girdiği TIR'ın dorsesi sıkıştı. TIR'ın sokakta mahsur kaldığını görenler durumu polis  ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı. İlk olarak TIR'ın kupa kısmı kurtarılırken, uzun süren çalışmaların sonrasında dorse kısmı da kurtarıldı. Dükkanların tabelaları zarar gördü.

Esnaf Abdurrahim Ayri, "Üsküdar Meydanı'nda esnafım. Her hafta bir TIR gelip tabelalarımıza zarar veriyor. Sokağın girişindeki kavşağa bir tabela konulabilir. Navigasyon kısa yol olarak burayı gösteriyor ve yabancılar bu yolu kullanıyor. Burada tarihi yapılar var zarar görüyor." dedi.

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