Üsküdar'daki kazada ölen 13 yaşındaki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Üsküdar'da sürücüsün iddiaya göre fren yerine gaza bastığı otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden 13 yaşındaki Melike Karaca son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi. Kızını okuldan alan Tuğba Ertuğrul, otomobiliyle sokakta ilerlediği sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanarak kontrolden çıkan otomobil, önce sokaktaki 45 yaşındaki Muhterem Çelik'e ardından yol kenarından yürüyen 13 yaşındaki Melike Karaca'ya çarptı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralı da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

14 yaşındaki Melike Karaca'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Ümraniye Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve öğrenci arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karaca'nın cenazesi Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.