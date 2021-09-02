  • BIST 1.479,120
  • Altın 482,77
  • Dolar 8,2750
  • Euro 9,7800
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 15 °C
»

Üst geçit bakım istiyor

Çankaya Turan Güneş Bulvarı Nurçin Sayan İlkokulu yanı başında yer alan üst geçit bakım ve onarım istiyor.
Üst geçit bakım istiyor

Çankaya Turan Güneş Bulvarı üzerinde yer alan bir üst geçidin merdivenlerinin ve ayaklarının paslı ve bakımsız olması tepki çekiyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nden herhangi bir kaza yaşanmadan üst geçidi bakıma almasını istiyor. Üst geçidi gün içerisinde hemen yanı başında bulunan ilkokul öğrencileri kullanıyor.

img-20210831-wa0013.jpg

MERDİVENLERİ KIRIK VE PASLANMIŞ

Üstgeçidin hemen yanı başında Nurçin Sayan İlkokulu bulunduğunu belirten bölge sakinleri, “Üst geçidin merdivenleri bakımsız ve kırık bir halde. Kolonları da bakım istiyor. Karşıdan karşıya geçerken tedirgin oluyoruz. Bu üst geçidi en çok hemen yanı başında bulunan Nurçin Sayan İlkokulu öğrencileri kullanıyor. Olası bir tehlikenin önüne geçilmesi için acil bakım yapılması gerekiyor” dedi.

“TEDİRGİN OLUYORUZ”

Konu hakkında gazetemize bilgi veren bir veli ise öğrencilerin her gün bu üst geçidi kullandığına dikkat çekerek, “Üst geçidin kolonları, merdivenleri ve demirleri paslanmış bir halde. Bazı basamaklar pastan dolayı kırılmış vaziyette. Çocuklarımız ile buradan geçerken tedirgin oluyoruz. Üst geçidin komple bakım ve onarıma girmesini istiyoruz.” 

img-20210831-wa0006.jpg

ONARIM YAPILIP BOYANMALI

“Özellikle kırık merdivenlerin değiştirilmesini, paslı yerlerin boyanmasını talep ediyoruz. Oluşan çirkin görüntünün ortadan kaldırılması gerekiyor. Çocuklarımız üst geçidi kullanırken demirlerde oluşan pastan dolayı hastalık kapma riski ile karşı karşıyalar. Olası bir kaza da yaşanabilir. Bu yüzden bir an önce onarıma girmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 01 Eylül 2021 - ASKİ02 Eylül 2021 Perşembe 09:50
  • Su Kesintisi 02 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ02 Eylül 2021 Perşembe 09:45
  • AYBÜ'lü öğrencilerden elektrikli otomobil02 Eylül 2021 Perşembe 02:45
  • Oturma eylemi başlattılar02 Eylül 2021 Perşembe 02:15
  • Yıldız gençlik'ten afetzedelere yardım02 Eylül 2021 Perşembe 02:00
  • Eski misyonuna geri dönmeli01 Eylül 2021 Çarşamba 02:00
  • Kota çözüm olmadı01 Eylül 2021 Çarşamba 01:30
  • Ankara’daki üniversite öğrenci sayısı kaçtır? Kaç tane üniversite vardır?31 Ağustos 2021 Salı 16:55
  • Aslan Kükredi, Maymun Kaçtı31 Ağustos 2021 Salı 04:00
  • Pursaklar'daki futbol turnuvasında şampiyon belli oldu31 Ağustos 2021 Salı 03:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti