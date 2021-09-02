Üst geçit bakım istiyor

Çankaya Turan Güneş Bulvarı Nurçin Sayan İlkokulu yanı başında yer alan üst geçit bakım ve onarım istiyor.

Çankaya Turan Güneş Bulvarı üzerinde yer alan bir üst geçidin merdivenlerinin ve ayaklarının paslı ve bakımsız olması tepki çekiyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nden herhangi bir kaza yaşanmadan üst geçidi bakıma almasını istiyor. Üst geçidi gün içerisinde hemen yanı başında bulunan ilkokul öğrencileri kullanıyor.

MERDİVENLERİ KIRIK VE PASLANMIŞ

Üstgeçidin hemen yanı başında Nurçin Sayan İlkokulu bulunduğunu belirten bölge sakinleri, “Üst geçidin merdivenleri bakımsız ve kırık bir halde. Kolonları da bakım istiyor. Karşıdan karşıya geçerken tedirgin oluyoruz. Bu üst geçidi en çok hemen yanı başında bulunan Nurçin Sayan İlkokulu öğrencileri kullanıyor. Olası bir tehlikenin önüne geçilmesi için acil bakım yapılması gerekiyor” dedi.

“TEDİRGİN OLUYORUZ”

Konu hakkında gazetemize bilgi veren bir veli ise öğrencilerin her gün bu üst geçidi kullandığına dikkat çekerek, “Üst geçidin kolonları, merdivenleri ve demirleri paslanmış bir halde. Bazı basamaklar pastan dolayı kırılmış vaziyette. Çocuklarımız ile buradan geçerken tedirgin oluyoruz. Üst geçidin komple bakım ve onarıma girmesini istiyoruz.”

ONARIM YAPILIP BOYANMALI

“Özellikle kırık merdivenlerin değiştirilmesini, paslı yerlerin boyanmasını talep ediyoruz. Oluşan çirkin görüntünün ortadan kaldırılması gerekiyor. Çocuklarımız üst geçidi kullanırken demirlerde oluşan pastan dolayı hastalık kapma riski ile karşı karşıyalar. Olası bir kaza da yaşanabilir. Bu yüzden bir an önce onarıma girmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA