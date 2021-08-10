  • BIST 1.431,960
  • Altın 480,73
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1050
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Üst geçitten atlamak üzereyken polis yakaladı

Antalya'da, Suriyeli Imad Aliwi Mustafa (23) üst geçitten atlamak üzereyken motosikletli polis timlerince omzundan yakalanıp kurtarıldı. O anlar Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerasına yansıdı.
Üst geçitten atlamak üzereyken polis yakaladı

Olay, dün akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü önündeki üst geçitte yaşandı. Bir kişinin üst geçitten kendini sarkıttığını görenler polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, tedbir amaçlı Antalya İtfaiyesi ve 112 sağlık ekiplerine de durumu bildirdi. Ekiplerin geldiğini gören kişi, köprünün farklı noktalarına geçerek ayaklarını sarkıtmayı sürdürdü. Son olarak köprünün merdivenle buluştuğu üst noktada oturan kişi bir ayağını sarkıtıp beklemeye başladı. Kimseyle konuşmayan kişinin zaman zaman kafasını öne eğip daldığını gören motosikletli polis timleri, merdivenlerden sessizce çıkıp Suriyeli genci omzundan tuttu. Bunun üzerine ayaklarını boşluğa bırakıp intihar girişiminde bulunan genç, polisler tarafından köprü üzerine çekilip ardından üst geçitten indirildi. O anlar Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerasına anbean yansıdı.

100820211200132124794.jpg
Üzerinden kimlik çıkmayan ve adının Imad Aliwi Mustafa olduğunu söyleyen Suriyeli, polislere yaşadıklarını anlatarak, “Ben Suriye'de 4 yıl askerlik yaptım. DEAŞ ile savaştım ve ağır yaralı olarak 3 yıl önce Türkiye'ye getirilerek tedavi edildim. Benimle birlikte babam da geldi. Ancak, kısa süre sonra babam öldü. Yalnız kaldım, sokaklarda beni uyuşturucuya alıştırdılar. Kendime zarar verdim. Ne ilaç, ne para, ne kalacak yerim var" dedi.

Polis, su verip sakinleşmesini sağladığı Suriyeli Mustafa'yı ekip otosuna bindirip ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'a gitti10 Ağustos 2021 Salı 11:58
  • Mustafa Denizli'nin öncelikli hedefi Altay'ı ligde kalıcı yapmak10 Ağustos 2021 Salı 11:53
  • 14 kişilik minibüsten 28'si kaçak 30 Suriyeli çıktı10 Ağustos 2021 Salı 11:40
  • TOKİ 21 ilde 263 arsayı açık artırmayla satacak10 Ağustos 2021 Salı 11:36
  • İskenderun Körfezi'nde bir gemide yangın çıktı10 Ağustos 2021 Salı 11:34
  • Trabzon'da 'Dünya Fındık Haftası' kutlaması 10 Ağustos 2021 Salı 11:02
  • Van'da sel nedeniyle yaylada mahsur kalan 35 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı10 Ağustos 2021 Salı 10:44
  • Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı: Türkiye'de kaç milyon işsiz var?10 Ağustos 2021 Salı 10:18
  • Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda bin 136 gol atıldı10 Ağustos 2021 Salı 10:03
  • Batı ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı10 Ağustos 2021 Salı 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti