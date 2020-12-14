  • BIST 1.389
  • Altın 463,613
  • Dolar 7,8655
  • Euro 9,5438
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Usta eller ilçeyi güzelleştiriyor

Atölyelerde usta eller tarafından imal edilen banklar, kamelyalar Sincan’ın parkları ve meydanlarını modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyor. 
Usta eller ilçeyi güzelleştiriyor

Sincan Belediyesi kent estetiğine yönelik önemli çalışmalar yürütüyor. İlçede alt geçit, meydan ve bazı kavşaklara grafiti sanatçısı tarafından sanatsal dokunuşlarda bulunulurken; park ve meydanların modern görünümü için belediye atölyesi adeta bir fabrika gibi çalışıyor. 

9a1a6116-001.jpg

Usta Eller Sincan İçin Çalışıyor
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, dışarıdan yapılan hizmet alımlarını en aza indirebilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Atölyelerde görevli ustalar Sincan’ın parkları, bahçeleri, meydanları için çalışıyor. Bank, kamelya gibi malzemeler atölyelerde üretiliyor; böylece maliyet düşüyor, tasarruf sağlanıyor. Tasarlanarak üretilen malzemeler ilçedeki park, meydan, yeşil alanlar ile ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından yürütülüyor. Ayrıca zarar görmüş, yıpranmış malzemeler atölyeler bakım ve onarımdan geçirerek tekrar kullanıma sunuluyor.9a1a4958.jpg

Çeşitli Kurumlara da Destek Sağlanıyor
Tüm bunların yanında Sincan Belediyesi çeşitli kurumlara da destek sağlıyor. Kaymakamlık, okul, cami, hastane, sağlık ocağı, emniyet ve jandarma noktalarına da üretilen kamelya ve banklar yerleştiriyor. 
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, salgınla mücadelenin hız kesmeden devam ettiğinin altını çizerek, “Bir taraftan da ilçemizin modern bir görünüme kavuşması için çalışıyoruz. İlçemizin parklarında, meydanlarında lale soğanı dikimini gerçekleştirdik. İnşallah baharı rengarenk karşılayacağız. İlçemizin dört bir tarafına yerleştirdiğimiz kamelyalarımızı, banklarımızı kendi imkanlarımızla imal ediyoruz. Yıprananlar onarılıyor, yeniden vatandaşımızın hizmetine sunuluyor. ‘Önce İnsan, Öncü Sincan’ sloganıyla Sincan için çalışmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıldıztepe Mahalle Kütüphanesi açılışa hazırlanıyor 15 Aralık 2020 Salı 05:30
  • Sağlık filosu genişledi15 Aralık 2020 Salı 04:32
  • Başkan Çetin projeleri yerinde inceliyor15 Aralık 2020 Salı 03:39
  • Su hatları ve ızgara temizliği mesaisi15 Aralık 2020 Salı 02:31
  • Lider fark atmaya devam ediyor15 Aralık 2020 Salı 01:37
  • Keçiören'de eski lojmanların yerine rekreasyon alanı yapılacak14 Aralık 2020 Pazartesi 06:02
  • Kızılcahamam kışa hazır14 Aralık 2020 Pazartesi 06:01
  • Halıların desen ve motiflerini inceledi14 Aralık 2020 Pazartesi 06:00
  • Yüksek kira artışları dondurulmalı 14 Aralık 2020 Pazartesi 05:59
  •  ANKESOB Genel Sekreterler Eğitim Toplantısı online yapıldı14 Aralık 2020 Pazartesi 05:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti