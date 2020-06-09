Usta oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

'En Son Babalar Duyar' dizisi ile hafızalarda yer edinen tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik hayatını kaybetti. Son olarak İstanbullu Gelin isimli dizide oynayan Ayşeül Atik, 2016 yılında vizyona giren Ali Kundilli 2 isimli filmde de yer almıştı.