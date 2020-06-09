Usta oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu'nda da görev alan Ayşegül Atik 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Ölümü sanat dünyasını yasa boğan usta oyuncu Ayşegül Atik 72 yaşındaydı...
Usta oyuncunun acı haberinin ardından LÖSEV resmi Twitter sayfasında baş sağlığı mesajı yayınladı.
'Kanserle mücadelesi sırasında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşegül Atik'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, başsağlığı ile sabırlar dileriz...'
İlgili haber:
Ayşegül Atik kimdir? Ayşegül Atik neden öldü?
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.