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Usta oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

'En Son Babalar Duyar' dizisi ile hafızalarda yer edinen tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik hayatını kaybetti. Son olarak İstanbullu Gelin isimli dizide oynayan Ayşeül Atik, 2016 yılında vizyona giren Ali Kundilli 2 isimli filmde de yer almıştı.
Usta oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu'nda da görev alan Ayşegül Atik 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Ölümü sanat dünyasını yasa boğan usta oyuncu Ayşegül Atik 72 yaşındaydı...

Usta oyuncunun acı haberinin ardından LÖSEV resmi Twitter sayfasında baş sağlığı mesajı yayınladı. 

'Kanserle mücadelesi sırasında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşegül Atik'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, başsağlığı ile sabırlar dileriz...'

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