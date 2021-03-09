Usta oyuncu Rasim Öztekin yaşamını yitirdi

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, 62 yaşında hayata veda etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Sanatçı, dün geçirdiği kalp krizi dolayısıyla önce Beykoz Devlet Hastanesi'ne, ardından Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derin üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Rasim Öztekin'in vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, "beşinci kavuklu" olarak anılan Öztekin'in, Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğu ile çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: Bir geleneğin son temsilcilerinden

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Öztekin'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Paylaşımında Öztekin'in fotoğrafına da yer veren Şentop, "Kıymetli tiyatro ve sinema sanatçısı, bir geleneğin son temsilcilerinden Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Dizi, tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Öztekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat verdiği karakterler ile bazen güldüren bazen hüzünlendiren ama her defasında bir kez daha kendine hayran bırakan usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum." ifadesini kullandı.

Öztekin'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Ersoy'dan başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Akşener: Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk sinema ve tiyatrosunun üstatlarından, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli oyuncu Rasim Öztekin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden dizi ve sinema oyuncusu, tiyatromuzun usta isimlerinden Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

Bakanlar ve siyasetçilerden başsağlığı mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için soysal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Türk tiyatrosunun değerli ismi, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk tiyatrosunun ve sinemasının büyük ustalarından Rasim Öztekin'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, yeri doldurulamayacak sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de usta sanatçı Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Usta bir sanatçıyı, bir büyük değeri kaybettik. Mevla mekanını cennet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine taziyelerimi iletiyor ve sabırlar diliyorum. Canlandırdığı karakterler ne kadar içten, ne kadar bizdendi." mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise paylaşımında, "Çok değerli bir ustayı kaybettik. Sanat hayatımızın üstatlarından Rasim Öztekin'e rahmet diliyoruz. Evlerimize yıllarca bir aile ferdi gibi konuk oldu. Artık kalplerimizde bir aile ferdi gibi yaşayacak." ifadesini kullandı.

Oyuncu dostları hastaneyi ziyaret etti

Öte yandan, hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Deniz Oral ile Hacı Ali Konuk, üzüntülerini dile getirdi.

Deniz Oral, başarılı oyuncu Öztekin ile aynı sette çok keyifli günler geçirdiğini belirterek, "Allah rahmet eylesin. Yolun sonu mu denir? Sözün bittiği yer. Ustamızı kaybettik." dedi.

Hacı Ali Konuk ise Öztekin'in sağlık durumuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"Babamız, ağabeyimiz gibiydi. 10 yıldır tanışıyorduk. Muhteşem bir adamdı. Hepimizin başı sağ olsun. Kalple ilgili bir sorunu vardı. Stent ve pil vardı ama belirtili bir rahatsızlığı yoktu. Yaşamı, gezmeyi, yemek yemeyi çok seviyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimiz doğduk, yaşayıp öleceğiz. Ölümü de normal karşılamak gerekiyor. (Öleni) İyi şeylerle yad etmek gerekiyor. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz."

Ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştı

Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve köşe yazarlığı da yapan sanatçı, 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan Öztekin, sahnedeki ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi.

Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular Topluluğu'yla profesyonel tiyatro oyunculuğuna adım atan Öztekin, 1980-1992 arasında "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı", "İstanbul'u Satıyorum" başta olmak üzere Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.

Öztekin, 1992-1995 yılları arasında sırasıyla Nükhet Duru ve Demet Akbağ'la birlikte "Müzikomedi", Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ve yine Demet Akbağ'la "Mega Show" programlarına imza attı.

Demet Akbağ ve Ayşen Gruda ile "Yeşil Kabare Şovları"nı bir dönem izleyicinin beğenisine sunan sanatçı, 1994'te Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup, oynadı.

Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy gibi Türk tiyatrosunun önemli ustalarıyla aynı sahneyi paylaştı.

İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan 2016'da teslim alan Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi olan kavuğu, sağlık sorunlarına işaret ederek, 21 Eylül 2020'de, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etmişti.

Tiyatronun yanı sıra birçok sinema ve dizi projelerinde rol alan Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı da yaptı. Kendi web sayfasında çeşitli konularda yazılar kaleme alam usta oyuncu, son olarak "Geniş Aile" ve "Seksenler" dizisiyle izleyenlerin beğenisini kazanmıştı.