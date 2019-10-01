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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti

62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ünal Bey", "Kurtlar Vadisi"nde "Testere Necmi" karakterini canlandıran 62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Akciğer kanseri dolayısıyla tedavi gören sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosunda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu.

Sosyal medya üzerinden üzüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tiyatro ve sinemamızın usta sanatçısı Tarık Ünlüoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinemamızın önemli oyuncularından Tarık Ünlüoğlu'nun vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınları ve sanat camiamızın başı sağ olsun." sözleriyle üzüntüsünü belirtti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatrosunun değerli ismi Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Mekanın cennet olsun canım abim"

Ünlüoğlu'nun son oynadığı dizideki rol arkadaşı Oktay Kaynarca, "Abim. Mekanın cennet olsun canım abim" sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

Oyuncu Can Yılmaz, Ünlüoğlu’nun vefatıyla ilgili şunları kaydetti: 

"Ekim ayı için iyi dileklerimiz 1 saatte boşa çıktı. Kıymetli oyuncu abimiz Tarık Ünlüoğlu bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle maalesef vefat etti. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun"

"Ailemiz için büyük kayıp"

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Zafer Algöz, paylaşımında, "Kıymetli dostum, ağabeyim Tarık Ünlüoğlu vefat etti. Hepimizin başı sağ olsun. Ailemiz için büyük kayıp. Mekanın cennet olsun güzel adam." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu ve ses sanatçısı Ayşegül Aldinç, "Ah Tarıkcım çok üzgünüm. O davudi sesin, hayata, dostlarına, işine bağlılığın. Canın Gülenay'a olan aşkınla hep hafızalarımızda yaşayacaksın. Mekanın cennet olsun. Rahmetle." sözleriyle duygularını dile getirdi.

"Çok iyi bir insanı ve çok iyi bir aktörü kaybettik"

Metin Şentürk ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok değerli arkadaşım Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Çok iyi bir insanı ve çok iyi bir aktörü kaybettik. Mekanın cennet olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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