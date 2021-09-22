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Üstyapı çalışmalarını bakanlık üstlensin

Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, altyapı çalışmalarını üstlendikleri Elmadağ Organize Sanayi Bölgesi’nin üst yapı çalışmalarının da Çevre Bakanlığı’nca yapılmasını istedi.
Üstyapı çalışmalarını bakanlık üstlensin

Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı katıldığı bir televizyon programında, Elmadağ’da kurulan organize sanayi bölgesinin alt yapı inşaatının devam ettiğini hatırlatarak, üst yapı çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan destek istedi. Taklacı, “Bakanımız Murat Kurum’dan üst yapı çalışmaları için destek istiyoruz” dedi.

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“ÖNÜMÜZDEKİ YIL BİTECEK”

Taklacı, Elmadağ’da kurulan organize sanayi bölgesinin alt yapı inşaatının devam ettiğini hatırlatarak, önümüzdeki yıl alt yapı çalışmalarının bitirilmesi ve üst yapı çalışmalarının başlamasının planlandığını söyledi.

DESTEK TALEP ETTİ

 “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Elmadağ Organize Sanayi Bölgesinin üst yapı çalışmalarını yapmasını istiyoruz” diyen Taklacı, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı organize sanayi bölgelerinin şehir merkezlerinden uzaklaştırmak için gayret gösteriyor. 50 kilometre sınır biçiliyor. Bizde buna ithafen bu projeyi hazırladık. Bakanımız Murat Kurum’dan üst yapı çalışmaları için destek istiyoruz.”    

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“İHRACAT RAKAMLARINI YÜKSELTİR”

“Siteler fiziki yapısı sebebiyle 3-4 katlı yapılardan oluşmaktadır. Burada showroomlar ve ufak üretim merkezleri devam edebilir. Ama büyük fabrika şeklindeki üretim merkezlerimizin Elmadağ bölgesinde olması yönünde hemfikiriz. Böyle olursa hem ihracat rakamlarını yükseltir, hem de kaliteli ve nezih bir ortama geçilmiş olur” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ GÜZERGÂHTA BULUNUYOR

Elmadağ OSB, toplamda 116 hektarlık alanda, Siteler’e 40 kilometre mesafede, 43 ili birbirine bağlayan Ankara-Samsun karayolu yanı başında, Ankara-Sivas Otobanı projesi üzerinde, yüksek hızlı tren istasyonuna 9 kilometre mesafede, Çin’i Avrupa’ya bağlayan demir İpekyolu projesi yanında, konvansiyonel tren hattı güzergâhın da bulunuyor.

İSTİHDAM KAPISI OLACAK

Proje tamamlandığında ilk etapta farklı büyüklüklerde 100’ün üzerinde fabrika kurulması düşünülüyor.  Yapımı tamamlandığında ihracata büyük katkısı bulunacak projenin 5 bin kişiye de istihdam kapısı olması planlanıyor. Organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesiyle birlikte Siteler’in 455 milyon dolarlık ihracat rakamlarını 2,5 milyar dolara çıkaracağı da bekleniyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA


 

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