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Utanç verici: Trajik olayı tişörte basıp dalga geçtiler

Amerikan e-ticaret sitesi Etsy, ülkeden kaçmaya çalışırken uçaktan düşerek ölen Afganlar ile dalga geçti. Site Afganların düşme anını resmeden tişörtleri “Kabil Atlama Kulübü” ifadeleriyle basıp 22 dolardan satışa sundu.
Utanç verici: Trajik olayı tişörte basıp dalga geçtiler

ABD merkezli bir sitede, askeri nakliye uçağından düşen Afganların silüetlerinin yer aldığı tişörtlerin satışa sunulması pes dedirtti. Amerikan e-ticaret sitesi Etsy, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi sonrası ülkeden kaçmaya çalışan Afganların C-17 askeri nakliye uçağından aşağı düşme anının yer aldığı tişörtleri ‘Kabil Atlama Kulübü’ ifadeleriyle satışa sundu.

Satış platformunda ortalama 22 dolardan satılan skandal tişörtler görenleri şaşkına çevirdi. Geçen hafta Taliban’ın başkente girmesinin ardından ülkeden kaçmaya çalışanlara ait dehşet verici görüntüler art arda gelmişti. Skandal görüntülerden birisi de ülkeyi terk etmek için havaalanına akın eden insanların bir Amerikan uçağının kanat ve iniş takımına tutunarak kaçmaya çalışmalarıydı. Afgan vatandaşların uçaktan düştüğü anları dünya dehşet içinde izlerken, ABD merkezli satış platformu ise bunu kazanca dönüştürme çabası içine girdi.

İnternet sitesi üzerinden satılan ve insanlarla dalga geçilen tişörtlerin üzerinde ‘Kabil Atlama Kulübü’ yazıyor. Sitede, metrelerce yüksekten yere düşerek hayatını kaybeden Afganların temsili resmi bulunan tişörtlerin model ve renk seçenekleri bile var. Birçok sosyal medya kullanıcısı, “Birilerinin trajedisi sizin için ne kadar komik?” ve “İnsanlar çaresizlikten kaçıp uçaklara tutunurken, bazıları bu iğrenç tişörtle onların acısından yararlanma derdinde” gibi ifadelerle insanlık dışı bu harekete tepkisini dile getirdi. ABD’li alışveriş platformu tepkiler üzerine tişörtleri satıştan kaldırdı.

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