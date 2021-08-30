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Uyanık ve hazırlıklı olmalıyız

TDVS Başkanı Nuri Ünal, Ağustos ayında şanlı tarihimize altın harflerle kazınmış zaferler bulunduğunu hatırlatarak, ülkemizi bölmek, parçalamak ve güçsüz duruma düşürmek isteyenlere karşı, her zaman uyanık ve hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi. 
Uyanık ve hazırlıklı olmalıyız

Türk Diyanet Vakıf-Sen (TDVS) Genel Başkanı Nuri Ağustos ayının zaferlerle dolu bir ay olduğunu hatırlatarak, Dumlupınar’da kazanılan zafer ile Anadolu’nun Türk yurdu kalacağını perçinlendiğini söyledi. Ünal, ülkemizi bölmek, parçalamak ve güçsüz duruma düşürmek isteyenlere karşı, her zaman uyanık ve hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyerek, “Hainliklere, fesada, karmaşa ve kargaşaya asla müsaade edilmemelidir” dedi.

AĞUSTOS ZAFERLER AYI

Ünal, “Zaferler ayı Ağustos’ta şanlı tarihimize altın harflerle kazınmış zaferler bulunmaktadır. Anafartalar’dan Mercidabık zaferine ve Anadolu’yu yurt yapan Malazgirt zaferine kadar bazılarını sayabiliriz. Bu zaferler, üstün ve unutulmaz kahramanlıklarla Dumlupınar’da taçlanmıştır. Büyük bir fedakarlık örneği gösteren ecdadımız, bizlere hür bir vatan bırakmışlardır. Bu uğurda her türlü çileye talip olmuşlar kimi şehit kimi gazi olarak, unutulmaz hale gelmişlerdir.” 

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ÜSTESİNDEN GELECEK GÜCÜMÜZ VAR

“Bizler de bugün, dünden aldığımız bu kutlu emaneti çok iyi bir şekilde değerlendirmekle mükellefiz. Çalışarak, üreterek yarınlara daha güçlü bir ülke bırakmak görevimizdir. Çünkü bu cennet vatan, istiklalimizin sembolü ay yıldızlı al bayrak bizimdir. İnanıyoruz ki, millet olarak birlik içinde, el ele, gönül gönüle verdiğimiz zaman, hangi olumsuz şartlarla karşılaşsak ta üstesinden gelecek gücümüz vardır” ifadelerini kullandı. 

“Anadolu, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında kazanılan büyük zafer ile ebedi olarak Türk yurdu kalacağını perçinlemiştir” diyen Ünal sözlerine şöyle devam etti, “Asırlar geçse de bu zafer, her zaman gururla, şanla ve şerefle anılacaktır. Dostlarımız sevinmiş, düşmanlarımız da Türk’ün imanını ve gücünü bir kez daha görmüşlerdir.”

UYANIK VE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

“99’uncu yılını kutladığımız Büyük Taarruz ve sonucundaki eşsiz zaferi, hazmedemeyen iç ve dış düşmanlar elbette bulunmaktadır.  Bunun içindir ki, ülkemizi bölmek, parçalamak ve güçsüz duruma düşürmek isteyenlere karşı, her zaman uyanık ve hazırlıklı olmak zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu hem Devletimizi yönetenlerin, hem de vatandaş olarak hepimizin önemli bir görevidir. Hainliklere, fesada, karmaşa ve kargaşaya asla müsaade edilmemelidir.”

BİRLİKTE RAHMET, AYRILIKTA AZAP VAR

Milletimizin her ferdi, cennet vatanı, ebed müddet Devleti, dini, bütün mukaddesatı, şanlı bayrağı ve kutsal değerleri için gözünü kırpmadan kendini seve seve feda edecek anlayıştadır. Yüreklerimiz toplu vurdukça bu anlayış artarak devam edecektir. Milletimizi çeşitli oyunlarla birbirine düşürmek isteyenlere fırsat vermeyecektir.  Birlikte rahmet, ayrılıkta azap olduğu unutulmamalıdır.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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