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"Uyanış"ı Hamamönü'ne bağışladı

Cam Sanatçısı Menekşe Bilgiç, yaklaşık değerinin 1 milyon lira olduğu ifade edilen “Uyanış” adlı eserini Altındağ Hamamönü Fener Sokağı’na bağışladı. 
"Uyanış"ı Hamamönü'ne bağışladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Cam Sanatçısı Menekşe Bilgiç, yaklaşık değerinin 1 milyon lira olduğu ifade edilen Uyanış adlı sanat eserini Altındağ Hamamönü Fener Sokağı’na bağışladı. 6 farklı bölümden oluşan eser, sokaktaki evlerin duvarlarında yerini almaya başladı. Ulucanlar bölgesi için tasarlanan eserde gezegenlere ve yaradılışa atıfta bulunulurken; mitolojiler, Kur’an ve tasavvufun harmanlandığı belirtildi. 

 

menekse-bilgic.jpgAltındağ Belediyesi tarafından taşıma ve montaj desteği verilen projede sanat ve tasavvuf harmanlanarak duvarlara yansıtılıyor. Bir hikayeyi 6 farklı eserle anlattıklarını dile getiren sanatçı Bilgiç, Yunan Mitolojisi, Mısır Mitolojisi, Kur’an ve tasavvufu sanat ile harmanlayarak bir proje ortaya çıkardığını kaydetti. 

ULUCANLAR BÖLGESİ İÇİN HAZIRLANDI
Eserlerin hepsinin Ulucanlar bölgesi için hazırlandığına dikkat çeken Bilgiç, “Ulucanlar adı erenlerin çokluğundan, ululardan gelir. Ben de yaptığım bu eserleri erenlere atfediyorum ve bağış yapıyorum. Bu sokaktaki binaların duvarları bu eserlerle dolacak ve burası bir sergi salonu olacak” dedi. 

ERENLERE ATFEDİLDİ
Bilgiç şöyle devam etti: “Eserlerin yaklaşık değeri 1 milyon lira civarındadır. Manifestolu bir eserdir. Hikâyesi vardır. Örnek verecek olursak ‘yanmadan aydınlanma olmaz’ adlı eserde tezhip sanatındaki kader çarkını kullandım. Duvardaki böcek resmi ise Mısır Mitolojisi’nde kutsal kabul edilen gübre böceğidir. Yönünü daima Kur’an’da geçen bir yıldıza döner. Dünyada 5 bin çeşidi vardır. Kur’an’da ki bilgiyi uygulayan bir böcektir.” 

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AÇIK HAVA SERGİ SALONU OLACAK
Dünyada ilk defa tezhip motiflerini cama aktarmasıyla da bilinen Bilgiç, sokağın bir nevi açık hava sergi salonu olacağını belirterek, asıl amacının sanat ve tasavvufu halka sokakta öğretmek olduğunu kaydetti.

313 SAHABEYE ATIF
Bilgiç’in verdiği bilgilere göre, adını vaktiyle bölgede yaşamış erenlerden alan Ulucanlar bölgesi için tasarlanmış bu eserde 7 farklı renkten oluşan 313 adet yuvarlak form bulunmaktadır. Şekil olarak gezegen ve yaratılışa atıfta bulunulmuştur. 313 adet oluşu ile İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ortaya çıkışında etrafında ona inanarak yer almış 313 sahabeye atıfta bulunulurken, 7 renk oluşu ile semavi dinlerde kutsal ve yaratıcının bulunduğu kat kabul edilen en yüksek seviyeye, yedinci kata dikkat çeker.

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SURELER VE MEVLANA’YA ATIF
Eserde 42 adet nota bulunmaktadır. Konya dolayısıyla Hz. Mevlana’ya atıf olarak çalışılmış olup, tasavvuf ritminin Mevlana’nın tasavvuf ritmi olduğunu simgeler. Sarmal ve dalgalanarak yükselen bölümde yer alan 7 ve 5 adet kırmızı yuvarlak form, 75’inci süre olan Kıyamet Suresi’ne atıftır.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA-

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