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Üye çalışmaları hızlandı

AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatı Başkent’te 100 bin yeni üye çalışmalarını hızla yürütüyor. İlçe yönetim kurulu üyesi Sadık Karayel, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla meydanlara çıktık. Üye çalışmalarına devam ediyoruz” dedi. 
Üye çalışmaları hızlandı

AK Parti’de Başkent’te Hedef 100 Bin Üye çalışmaları ilçeler teşkilatlarında da tüm hızıyla başladı. Bu kapsamda Altındağ İlçe Teşkilatı İlçe Başkanı Fatih Bildik’in öncülüğünde başlayan üye çalışmalarına yönetim kurulu üyeleri sahada aktif çalışmalar yürütürken, birbirlerine sosyal medya üzerinden de meydan okuma kampanyasıyla katılıyor. Geçtiğimiz gün meydan okuma kampanyasına katılanlardan biri de AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Karayel’di. Karayel, “Milli beraberliğimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda meydanlara çıktık” ifadelerine yer verdi. 

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İLÇEMİZE YENİ RENKLER KATMAK İSTİYORUZ
Karayel, ilk etapta ilçeye yeni 50 üyeyi Altındağ İlçe Teşkilatına kazandırdığını belirterek, “İlk olarak 50 üyemizi Fatih Birlik başkanımızın talimatlarıyla ilçemize teslim ettim. Milli beraberliğimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ankara’da 100 bin hedefe ulaşmak adına meydanlara çıktık. Bu ilçeye yeni renkler katmak adına hep birlikte Türkiye diyerek üye çalışmalarına devam. Durmak yok yola devam” diye konuştu. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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