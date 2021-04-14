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Üye sayıs 15 bini aştı

Etimesgut Belediyesi Halk Kütüphanesinin üye sayısı 15 bini aştı. 
Üye sayıs 15 bini aştı

Ahi Mesut Bulvarı üzerinde yer alan 2 katlı kütüphaneden aynı anda 650 kişi ders çalışabiliyor ancak pandemi nedeniyle yarı kapasiteli hizmet veriyor. Kütüphanede maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuluyor. Pazartesi günleri dışında haftanın 6 günü 09.00-18.00 saatleri arasında açık olan kütüphaneye HES kodu uygulamasıyla girilebiliyor.

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HUZURLU VE GÜVENLİ ORTAM
Kütüphane Otomasyon Sisteminin yer aldığı halk kütüphanesinde öğrenciler sessiz bir ortamda ders çalışabiliyor. Üyeler kartla kütüphane giriş yapıyor, sistem otomatik olarak üyeye bir masa atıyor. Öğrenci 40 dakika ders çalıştıktan sonra 15 dakikalık dinlenme süresini kullanabiliyor. Ders süresini doldurmayan ve sık sık teneffüs yapan üyenin masası otomatik olarak kapatılıp başka bir üyeye atanıyor. Böylece öğrencilerin daha düzenli bir ders çalışmasına imkan sağlanıyor. Veli Takip Sistemi ile de isteğe bağlı olarak veliler, çocuklarının hangi saatler arasında kütüphanede olduğunu takip edebiliyor. Ücretsiz wi-fi hizmeti olan kütüphaneden Türk ve dünya üniversitelerinin arşivlerine katalog tarama sistemi ile erişim sağlanabiliyor.

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NELER GEREKİYOR?
Kütüphaneden Etimesgut'ta ikamet eden lise ve dengi üzerindeki tüm okullarda okuyan öğrenciler, sınavlara hazırlanan vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor. Kütüphaneye üye olmak için ikametgah belgesi, öğrenciyse öğrenci, mezunsa mezuniyet belgesi, 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi yeterli oluyor.

SADECE ETİMESGUTLULAR YARARLANABİLİYOR
Yalnız Etimesgut'tan değil Ankara'nın birçok ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, halk kütüphanesine üye olarak yararlanmak istiyor ancak yasa ve mevzuatlar gereği kütüphane yalnızca Etimesgut halkına hizmet verebiliyor.

BAŞKENTİMİZE YAKIŞTI
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "Ahi Elvan Aile Yaşam Merkezi'nde oluşturduğumuz Ankara'mızın en güzel kütüphanelerinden biri olan Halk Kütüphanemiz hemşehrilerimizden yoğun ilgi görüyor. Kütüphanemiz, pandemi tedbirleri kapsamında hizmetlerine devam ediyor" dedi.

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