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Üyelere risk analizi

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tüm üyelerinin İSG risk analizlerini yaptırıyor
Üyelere risk analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Raporu ve Acil Durum Eylem Planı ile işlemin yapıldığını gösteren sertifikaları ziyaretler yoluyla üyelere teslim etmeye başladıklarını ifade eden Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, İSG risk analizlerinin ücretlerinin oda tarafından karşılandığını belirterek,"Berber esnaf ve sanatkarlarımıza, çalışanlarımıza ve dükkanımıza gelen müşterilerimize sağlıklı, güvenli ve risksiz bir çalışma ortamı oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş yerlerimiz; çalışma ortam ve şartları veya ortaya çıkan maddeler ve ekipman bakımından ve ilgili diğer hususlar da dikkate alındığında tehlikeli iş sınıfı kapsamında bulunuyor. Dolayısıyla berberlerimiz iş sağlığı ve güvenliği noktasında riskli bir iş kolunda faaliyet gösteriyor. İşyerlerimizde berber esnafımıza, çalışanlarımıza ve dükkanımıza gelen müşterilerimize sağlıklı, güvenli ve risksiz bir çalışma ortamı oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle işyerlerimiz için Risk Değerlendirmesi/Analizi yaptırmak zorundayız." dedi.  

İSG RİSK ANALİZLERİNİN ÜCRETLERİNİ ODA KARŞILIYOR 
Oda üyesi tüm berber esnaf ve sanatkarların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında risk değerlendirmelerinin yapılacağını belirten Oda Başkanı Kara, "Anlaşmalı İş Sağlığı ve Güvenliği ekibimiz tarafından odamıza üye yaklaşık 3 bin berberimizin işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılarak, dikkat edilmesi gereken noktalar tespit edilecek. Böylece üyelerimiz yaşanabilecek bir iş kazası öncesinde gerekli tedbirleri alma imkanına kavuşacak. Risk analizlerinin 4 yıl geçerliliği var. Oda üyelerimizden herhangi bir ücret alınmayacak. Maliyeti tamamen odamız tarafından karşılanacak ve üyelerimize, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Raporu ve Acil Durum Eylem Planı'nı ve sertifikalarını en kısa sürede teslim edeceğiz. Tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Güven 06 İş Güvenliği Eğitim Danışmanlık firmasının kurucusu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Halil Bahadır Saka'ya da verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de tek bir yumruk halinde üyelerimizin menfaatine yönelik olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

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Güven 06 İş Güvenliği Eğitim Danışmanlık firmasının kurucusu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Halil Bahadır Saka da 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; en az bir çalışanın olduğu hallerde dahi Acil Durum Eylem Planı ve Risk Analizi yaptırılmasının zorunlu olduğunu belirterek şunları kaydetti: "50’den az çalışanı olan işyerleri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak, çalışan personeli olsun olmasın risk değerlendirmesini yaptırmak zorundadır. Risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi çok önemli. Riskleri tamamen ortadan kaldırabilmek ya da zararlarını en aza indirebilmek ve olası yaşanabilecek tehlikelerin alınacak tedbirlerle riske dönüşmesinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için risk analizi yapılması gerekiyor. 

AMAÇ; İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUMAK  
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası çok önemli bir adım attı. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları kapsamında firmamız tarafından Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası bünyesinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin üye berber işyerlerinin olası riskleri değerlendirilerek, işletmeler için acil eylem planları yapılacak. Firmamız saha ekibi berber işyerlerini dolaşarak, risk faktörleri üzerinden, risk analizlerini tek tek çıkartıyor. Burada amaç; esnaf ve sanatkarı, yanlarında çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. Hem böylece; dükkana hizmet almak için gelen müşteri de korunmuş oluyor. Oda Başkanı Sezayi Kara'ya Oda olarak üyelerinin menfaatine yönelik olarak sağladıkları teşvikten dolayı  teşekkür ediyorum."

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara'nın elinden İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Raporu ve Acil Durum Eylem Planı'nı içeren dosyayı ve işlemin yapıldığını gösteren sertifikayı teslim alan Erkek Kuaförü Kadir Çelik de Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından iş sağlığı ve güvenliği kapsamında oda üyesi tüm meslektaşlarının risk analizi/risk değerlendirmesinin yapılmasının kendisinin ve tüm meslektaşlarının menfaatine yönelik olumlu bir uygulama olduğunu kaydetti. Çelik, Oda Başkanı Sezayi Kara ve yönetimine teşekkür etti.

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