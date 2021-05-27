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Uygulama noktasında polisi şehit eden sürücü tutuklandı

YALOVA'da sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu’na (48) çarptı.
Uygulama noktasında polisi şehit eden sürücü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Yalova-Bursa karayolu Kirazlı Sanayi Bölgesi'nde uygulama noktası kurdu. Ekipler, saat 02.30 sıralarında 31 ANU 43 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu’na çarpıp, kaçtı. Emanetoğlu yaralanırken, meslektaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Emanetoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Aracın plakasından sürücünün Zülfikar İş (19) olduğu belirlendi. Zülfikar İş, evine yapılan baskınla yakalandı. Olay sırasında Zülfikar İş'in yanında bulunan S.Y. (18) ile S.İ. (17) de gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet müdürlüğünde işlemlerin tamamlanmasın ardından sürücü Zülfikar İş ile arkadaşları S.Y ve S.İ. Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Zülfikar İş, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 1 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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