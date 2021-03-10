Uygulamalı budama eğitimi başladı

Keçiören Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı köylerde düzenlenen ‘Meyve Bahçelerinde ve Bağlarda Budama’ konulu eğitim seminerlerinin ardından uygulamalı eğitimler de başladı.

Belediye bünyesinde hizmet veren ziraat mühendisleri tarafından meyve ağaçlarında budama yöntemleri ve bitki sağlığının korunmasına ilişkin detaylar Keçiören Belediyesi meyve bahçesinde çiftçilere aktarıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçemize bağlı köylerimizde faaliyet gösteren çiftçilerimize uygulamalı olarak budama eğitimleri vermeye başladık. Uygulama alanı olarak ise uzaman ziraat mühendisimizin rehberliğinde belediyemize ait meyve bahçemizi seçtik. Bu eğitimler sayesinde yanlış budamanın önüne geçerek bitki sağlığını korumayı ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

ÇİFTÇİLERE DESTEK DEVAM EDECEK

İlçedeki tarımsal üretimi ve verimliliği artırmak için meyve ağaçlarında budamanın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bilgilendirme seminerlerinin ve uygulamalı eğitimlerin her yıl ücretsiz olarak düzenlendiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiftçilerimize ücretsiz ceviz, erik, vişne, elma, ayva, armut, kiraz, badem ve kayısı türünden meyve fidanları dağıttık. Fidanlarımızın gelişim sürecini de çiftçilerimizle birlikte takip ediyoruz. Aynı zamanda bitkilere uygulanacak olan bakım ve budama çalışmalarının yanlış yapılmaması için ziraat mühendislerimizi görevlendiriyoruz. Amacımız yerli ve milli tarımsal üretimi teşvik etmek. Çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz.”