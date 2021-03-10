  • BIST 1.565
  • Altın 416,386
  • Dolar 7,5366
  • Euro 8,9644
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Uygulamalı budama eğitimi başladı

Keçiören Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı köylerde düzenlenen ‘Meyve Bahçelerinde ve Bağlarda Budama’ konulu eğitim seminerlerinin ardından uygulamalı eğitimler de başladı.
Uygulamalı budama eğitimi başladı

Belediye bünyesinde hizmet veren ziraat mühendisleri tarafından meyve ağaçlarında budama yöntemleri ve bitki sağlığının korunmasına ilişkin detaylar Keçiören Belediyesi meyve bahçesinde çiftçilere aktarıldı. 

1-(3)-021.jpeg

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,  ilçemize bağlı köylerimizde faaliyet gösteren çiftçilerimize uygulamalı olarak budama eğitimleri vermeye başladık. Uygulama alanı olarak ise uzaman ziraat mühendisimizin rehberliğinde belediyemize ait meyve bahçemizi seçtik. Bu eğitimler sayesinde yanlış budamanın önüne geçerek bitki sağlığını korumayı ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

1-(1)-022.jpeg

ÇİFTÇİLERE DESTEK DEVAM EDECEK
İlçedeki tarımsal üretimi ve verimliliği artırmak için meyve ağaçlarında budamanın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bilgilendirme seminerlerinin ve uygulamalı eğitimlerin her yıl ücretsiz olarak düzenlendiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiftçilerimize ücretsiz ceviz, erik, vişne, elma, ayva, armut, kiraz, badem ve kayısı türünden meyve fidanları dağıttık. Fidanlarımızın gelişim sürecini de çiftçilerimizle birlikte takip ediyoruz. Aynı zamanda bitkilere uygulanacak olan bakım ve budama çalışmalarının yanlış yapılmaması için ziraat mühendislerimizi görevlendiriyoruz.  Amacımız yerli ve milli tarımsal üretimi teşvik etmek. Çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent'te afet bilinci aşılanıyor10 Mart 2021 Çarşamba 00:28
  • Kahvehanelere normalleşme desteği10 Mart 2021 Çarşamba 00:26
  • Puhu baykuş yeniden doğaya salındı10 Mart 2021 Çarşamba 00:22
  • Elektronik Atık Toplama Yarışması yeniden başlıyor10 Mart 2021 Çarşamba 00:21
  • Satı Kadın unutulmadı09 Mart 2021 Salı 04:23
  • Cansuyu, mazlumlara umut oldu09 Mart 2021 Salı 03:24
  • İhtiyaç sahiplerine 30 ton soğan dağıtıldı09 Mart 2021 Salı 02:22
  • Mamak’ın kütüphaneleri göz dolduruyor09 Mart 2021 Salı 01:30
  • "Kadınca Nefes Alma Atölyesi" kuruluyor09 Mart 2021 Salı 00:27
  • Huzurevindeki yenileme çalışmalarını denetledi09 Mart 2021 Salı 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti