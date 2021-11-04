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Uyum Öğrencilerinden Testi Kebabı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Yozgatlılar Derneği iş birliği ile UYUM öğrencileri ile mutfağa girdi. 
Uyum Öğrencilerinden Testi Kebabı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek UYUM öğrencileri ile bir araya gelerek testi kebabı yaptı. Düzenlenen programa Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Şimşek, Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanı Murat Karakurt ile dernek yönetimi, Gölbaşı Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Ilıkan ve Ahmet Keskinler, Belediye Birim Müdürleri ve UYUM öğrencileri katıldı. Başkan Ramazan Şimşek’in öğrencilerden testi kebabı tarifi aldığı dakikalar eğlenceli anlara sahne oldu. Etkinlikte UYUM öğrencileri kendi elleri ile hazırladıkları Yozgat'ın meşhur testi kebabını sonrasında misafirlere ikram etti.

“Engelli kardeşlerimizin yanındayız”

İlçede yaşayan 2 bine yakın engelli bireyi tespit ettiklerini ve onların yeniden hayata bağlayacak çalışmalara imza atmak istediklerini, UYUM’un hem Ankara hem de Gölbaşı için büyük şans olduğunu ve merkeze büyük önem verdiğini her fırsatta dile getiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “UYUM ile öğrencilerimiz hem el becerilerini geliştiriyor hem de her gün yepyeni şeyler öğrenerek yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Merkezimiz kapılarını açtığı günden bu zaman dilimine kadar çok güzel etkinliklere ve organizasyonlara imza atıyor. Engelli kardeşlerimizin neler başarabileceğini bizlere UYUM gösterecek. İnşallah engelli çocuklarımız için açacağımız okul ve eğitim merkezleri katlanarak çoğalır. Biz burada bu çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Engelsiz bir toplum olma yolunda atılan adımların Başkentimizde artmasını arzu ederiz” dedi.

Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanı Murat Karakurt ise program sebebiyle Başkan Ramazan Şimşek’e teşekkür ederek “Öğrencilerimiz bugün İç Anadolu Bölgemize ait kıymetli bir ürünü sofralarımıza taşıdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir merkezi vatandaşların hizmetine açan Başkanımız Ramazan Şimşek’ten ve eşi Yeşim Şimşek’ten Allah razı olsun” dedi. 

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