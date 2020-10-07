Uyuşturcu madde ile yakalanan muavin tutuklandı

SAMSUN'da bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Furkan Z., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 sentetik ecza hapı ile yakalandı. Gözaltına alınan Furkan Z., 'uyuşturucu madde ticareti'nden tutuklandı.