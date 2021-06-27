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Uyuşturucu ile mücadele  İlk sırada yer almalı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Uyuşturucuyla mücadeleyi ilkokuldan başlayarak ortaokul ve liselerde yoğun olarak anlatmalıyız.” dedi.
Uyuşturucu ile mücadele  İlk sırada yer almalı

Keçiören Belediyesi, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde panel düzenledi. Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Hayat Boşluk Kabul Etmez  Bağımlılık ile Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Mustafa Uzun, Yeşilay Ankara Şube Başkanı Mevlüt Karataş, Bilim ve Toplum Çalışmaları Uzmanı Ressam Yusuf Akgün’ün panelist olduğu toplantıda uyuşturucu ile mücadele kapsamlı bir şekilde ele alındı. Panele öğrenciler, muhtarlar ve veliler de katıldı.

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“GENÇLERİMİZİN HAYATI KARARIYOR”

Panel öncesinde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün burada toplumumuz için bir ses olan program yapıyoruz. Bu programa keşke ihtiyaç duyulmazsa ve yapmasak. Özellikle gençlerimiz için büyük bir tehdit olan uyuşturucu kullanımının ve uyuşturucu bağımlılığının önüne geçmek için bu programı düzenledik. Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Eğer bir millet mahvedilmek ve zayıf düşürülmek isteniyorsa o milletin çocuklarını ve gençlerini zehirlemek yeterli olacaktır. Gencecik bedenler soluyor, aileler mahvoluyor. Pırıl pırıl gençlerimizin geleceği kararıyor. En önemli mesele çocukları ve gençleri bu konuda uyarmak ve bilinçli hale getirmektir.” ifadelerini kullandı.

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“PROBLEMLER AYRI AYRI İRDELENMELİ”

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da uyuşturucu gerçeğini inkar etmeden mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini kaydederek, “Uyuşturucu elimizde bulunan gerçek bir problem. İlçemizde uyuşturucu ile mücadele ile ilgili koordinasyon merkezlerimizde toplantılar yapıyoruz. Hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sorunları önleyici yöntemlerle ilgili eylem planlarını hayata geçiriyoruz. Bataklıklar  ile ciddi anlamda mücadele etmek lazım. Sorunun parçalara ayrılarak ayrı ayrı irdelenmesi ve buna göre çözüm bulunması gerekiyor.” diye konuştu.
Panelin sonunda panelistlere plaket takdiminde bulunuldu.
 

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