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Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan kadın Ankara emniyetine getirildi

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G, İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan kadın Ankara emniyetine getirildi

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunduğu belirlenen Fadime Büşra G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda Fadime Büşra G, İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürülen Fadime Büşra G, burada Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teslim alındı.

Uçakla Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G'nin Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerine başlandı.

Uygun, "uyuşturucuya özendirmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Uygun, hakimlikte alınan ifadesinin ardından "uyuşturucuya özendirmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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