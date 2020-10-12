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Uyuşturucu madde ticareti yapan 18 kişi gözaltına alındı

ANTALYA’da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapan 18 kişi gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 7 ikamet, 1 otel odası, 1 pansiyon ve 1 kargo şirketi olmak üzere 10 adres ve 4 araçta gerçekleştirilen aramalarda, 7 kilo 779,51 gram daralı esrar, 239,78 gram daralı metamfetamin, 100 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 294 kutu 16 bin 472 adet sentetik ilaç, 7,72 gram daralı eroin, 16 gram daralı sentetik kannabinoid (Bonzai), 4,4 gram daralı kokain, 4 adet ecstasy hap, 6 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 13 adet dolu fişek ele geçirdi.

Polis ekipleri uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 137 bin 505 TL, 460 dolar ve 25 euroyu da kayıt altına aldı. Ekipler, operasyonla ilgili S.B., G.K., A.M., B.P., S.O., Y.Ç., K.K., K.D., P.A., K.K.Ş., H.B., E.B., A.E., A.C.E., D.Ö., S.Ö., E.D. ve M.D. adlı 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

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