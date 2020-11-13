  • BIST 1.285
  • Altın 462,369
  • Dolar 7,6440
  • Euro 9,0295
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Uyuşturucu maddeyi hurmaya enjekte etmişler

Antalya'da narkotim ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 paketteki 71 adet hurmaya enjekte edilmiş 85.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeyi hurmaya enjekte etmişler

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hurma içine enjekte edilerek yurda metamfetamin sokulduğu bilgisi üzerine Kepez ilçesindeki bir eve operasyon düzendi. Evde köpeklerle arama yapan ekipler, 3 paket halinde, 71 adet hurmaya enjekte edilmiş 85,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Ü.A. ile karısı D.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu maddelerin kesiminde kullanılan iki makas ve bir miktar bonzai ele geçirildi.

Sağlık kontrolleri sonrasında Narkotik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan çift, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zehir tacirlerinin, ilk kez böyle bir yöntem denediği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum'da toprağın donduğu kış dönemi için 800 mezar kazılıyor13 Kasım 2020 Cuma 10:45
  • İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, Marmara'yı etkileyecek13 Kasım 2020 Cuma 10:43
  • Bakan Dönmez'den Kanuni açıklaması13 Kasım 2020 Cuma 10:42
  • Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı13 Kasım 2020 Cuma 10:42
  • Bakan Koca: Aşı çalışmalarında ilerleme var13 Kasım 2020 Cuma 10:39
  • Ankara'da çocuğun telefonunu gasbeden şüpheli, tutuklandı13 Kasım 2020 Cuma 10:31
  • Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 Iraklı gözaltında13 Kasım 2020 Cuma 10:28
  • Bitlis'te heyelanlı bölgeye çelikten viyadük 13 Kasım 2020 Cuma 10:28
  • Tarihin ilk diplomasıyla yakalanan kayınpeder ile damat adayı: Dinamit ve fünyeyi balık tutmak için kullandık13 Kasım 2020 Cuma 10:27
  • Uyuşturucu maddeyi hurmaya enjekte etmişler13 Kasım 2020 Cuma 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti