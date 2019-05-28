  • BIST 85.545
  • Altın 250,646
  • Dolar 6,0593
  • Euro 6,7811
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
»

Uyuşturucu operasyonunda Escobar detayı

İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda milyonlarca hap ve onlarca kilo uyuşturucu maddenin yanında Escobar'ın fotoğrafı ele geçirildi.
Uyuşturucu operasyonunda Escobar detayı

İstanbul'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap, 30 kilogram kokain, 12 kilo gram afyon sakızı ve uzun namlulu tüfek ele geçirilirken gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli de tutuklandı. Kokain ambalajlarında, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı.

1 MİLYON 800 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 24 Mayıs'ta Küçükçekmece'de bir adrese ve bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda aracın hava yastığında 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ile 30 kilogram kokain ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

ESCOBAR'IN FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Kokain ambalajlarında Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer alması dikkati çekti.

Operasyonun görüntülerinde ise şüphelilerin kullandığı aracı çalıştırdıktan sonra arka cam rezistans düğmesi ile çocuk kilidi düğmesine basıldığında, yolcu hava yastığı kapağının açıldığı ve içinde uyuşturucu hap olduğu görüldü.

Söz konusu operasyonda, D.S (40) ve A.G. (33) gözaltına alındı.

Ayrıca ekipler, 26 Mayıs'ta Bakırköy'de bir kargo şirketine düzenledikleri operasyonda da İran'ın yöresel kıyafetlerine emdirilmiş 12 kilogram afyon sakızı ele geçirdi. Operasyonda İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.S (40) ve A.G (33) ile İran uyruklular R.H.E (21), S.B (33) ve B.T (37) tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Başkanı Şentop'tan '27 Mayıs' mesajı28 Mayıs 2019 Salı 06:07
  • Yargı reformu için tarih verdi28 Mayıs 2019 Salı 06:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Sahilde İftar yaptı28 Mayıs 2019 Salı 06:04
  • Konya'da feci olay: İkizler kaynar süt kurbanı27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:50
  • Görenler hemen polisi aradı: Sokak ortasında...27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:29
  • Ankara'da sev soygun: 16 yıl hizmetçi olarak çalıştığı evi soydu27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:22
  • 23 Haziran İstanbul seçiminde 21 aday yarışacak27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:18
  • Diyarbakır'da muhtara pusu: Ölü ve yaralılar var27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:16
  • Akılalmaz intikam: Hastaneden çıkar çıkmaz dehşet saçtı27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:11
  • Bir babanın yıkıldığı an: Göz yaşları sel oldu27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti