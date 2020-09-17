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Uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikaya baskın

Uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikaya baskın
Bursa’da polis ekiplerinin fabrikaya düzenlediği operasyonda uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi. 

Kentte üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ortak ekip oluşturdu. Harekete geçen ekipler seyyar esnaf gibi geldikleri mahallede araştırma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bölgede fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Görükle Mahallesi Biroluk mevkisinde bulunan bir fabrikada uyuşturucu üretildiğini saptadı.

FABRİKA, SERAYA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Ekipler, salı günü saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda, zehir tacirleri tarafından uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikada yapılan aramada 2 metre boyunda 430 kök Hint keneviri, kapalı alanda uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kullanılan fan, nemlendirme, aydınlatma, havalandırma sistemleri, ısı ölçer cihazları, jeneratör gibi materyallerin yanı sıra bir tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli Serhat M. (34) gözaltına alındı.

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