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Uyuşturucu tacirlerini yakalayan polislere mahalleliden alkışlı teşekkür

Bursa’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Mahalleli, şüphelileleri gözaltına alan polisleri alkışladı. Polis ekipleri de vatandaşa sirenle karşılık verdi.
Uyuşturucu tacirlerini yakalayan polislere mahalleliden alkışlı teşekkür

​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’ndeki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda 200 gram metamfetamin, 20 gram esrar, bir miktar bonzai, bir miktar ecstasy hap ve bir hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin gözaltına alındığı sırada mahalleliler ekipleri alkışladı. Vatandaşın alkışlarına narkotik ekipleri de siren çalarak karşılık verdi.

Emniyete götürülen 3 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest kalırken, Y.Ö. ve A.M. sevk edildikleri adliyede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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