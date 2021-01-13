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Uyuşturucu videosunda Ümitcan'ın yanındaki kadın, adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü sosyal medyada yer alması ardından tutuklanan Ümitcan Uygun'un, o sırada yanında bulunan Fadime Büşra G. de (22) gözaltına alınması ardından adliyeye  sevk edildi.
Uyuşturucu videosunda Ümitcan'ın yanındaki kadın, adliyeye sevk edildi

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in evinde ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun hakkında, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer alınca yeni bir soruşturma başlatıldı. Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K. ile Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun gözaltına alındı. Ümitcan Uygun, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanırken, T.K. ve Durak Uygun serbest bırakıldı.

İZMİR'DE YAKALANDI 

Ankara polisi, videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içirdiği görülen Fadime Büşra G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Fadime Büşra G.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir polisiyle ortak yürütülen çalışma ile Fadime Büşra G. gözaltına alındı. Uçakla Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

'O UYUŞTURUCULARI ÜMİTCAN GETİRDİ'

Polisteki ifadesinde, Ümitcan Uygun'la pavyonda tanıştıklarını belirten Fadime Büşra G., "Ben pavyonda çalışırdım. O da her geldiğinde 10 bin lira hesap öderdi. 'Nereden bu paranın kaynağı' diye sorduğumda, 'baba parası yiyorum ben' derdi. Pavyona geldiğinde masasına giderdim, alkol alırdık. Biz onunla hiç sevgili olmadık, birlikte de olmadık. O görüntülerdeki olayda ise kesinlikle uyuşturucuyu ben vermedim. O uyuşturucuları Ümitcan getirdi. Yanımızda bir kız daha vardı. Ümitcan yanındaki uyuşturucu maddeyi çıkardı, 'kullanır mısınız?' dedi. Ben daha önce kullanmamıştım, merak edip o gün içtim. Onun dışında herhangi bir şey olmadı" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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