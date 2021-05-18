Uyuşturucuları turşu bidonlarında saklamışlar

Trabzon’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, çoğu turşu bidonları içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 715,42 gram kubar esrar, 426,31 gram bonzai, 233,83 gram tütün, 1 hassas terazi, 31 fişek ile 22 bin 925 lira, 540 dolar ve 50 euro ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuların büyük bölümünün turşu bidonlarında bulunduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.