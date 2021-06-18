Uyuşturucuya savaş açacağız

Yıldız Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı H. İbrahim İyioğlu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başkent genelinde, alanlarında uzman narkorehberlerin katılımı ile farkındalık etkinliği düzenlenme hazırlığında olduklarını açıkladı.

Ankara merkezli Yıldız Gençlik Teşkilatı Derneği Genel Başkanı Halil İbrahim İyioğlu, dernek faaliyetleri ve hayata geçirmeyi düşündükleri projeleriyle ilgili gazetemize bilgi verdi.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA BİR STK

Gönüllü kişilerin bir araya gelmesiyle iki yıllık bir hazırlık çalışmasının ardından Nisan 2021 yılında kurulduklarını anlatan İyioğlu, “Derneğimizde 7 kurucular kurulu bulunuyor. Kısa sürede 497 üyeye ulaştık. Biz hiçbir siyasi, siyasi parti, kurum ve kuruluştan yardım almıyoruz. Derneğimizin Ankara Kalesi’nde bulunduğu yer kira, kirayı ve diğer giderleri yönetimimizden ve üyelerimizden topladığımız aidatlarla karşılıyoruz. Derneğe gelen bağış ve yardımlar ise sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kullanılıyor” dedi.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde hızla teşkilatlanma çalışması içerisinde olduklarını ifade eden İyioğlu, “Genel Merkez binamız kurulma aşamasında. Onun haricinde Mamak, Keçiören ve Altındağ ilçe temsilcilikleri verilecek. Devamında Doğu Akdeniz bölgesinde temsilcilikler açılacak. İstanbul, Erzincan ve Hatay temsilciliklerimiz hazır, açılmak için bizden onay bekliyor” sözlerini kaydetti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ YALNIZ BIRAKILMIYOR

Sosyal yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi veren İyioğlu, “Pandemi döneminde 6 ilçemizde bin 7 ailemize gıda kolisi ve alışveriş kartı ulaştırdık. 228 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğumuzun bayramlığını giydirdik. 6 ailemizin elektrik, su faturası ve doğal gaz faturasını kapattık ve iki ailemizin de kirasını ödedik. Ramazan ayında 16 bin vatandaşımıza her akşam iftar yemeği verdik. Haftada iki gün 200 kişiye yemek dağıtıyoruz. Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahipleri adına kurban alıp keseceğiz ve çıkan eti onlara ulaştıracağız. Bölgemizde bulunan hastanelerde yatan çocuklara ziyaretler gerçekleştiriyoruz, onlara küçük hediyeler veriyoruz. Şehitlerimizin her zaman yanındayız, şahadetlerinin yıl dönümünde onları unutmuyoruz, kabirlerini ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıp ailesiyle beraber onları hayırla yad etmeye çalışıyoruz. Finansmanı ayarlayabilirsek yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını Ağustos ayı içinde sünnet ettirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

VATANSEVER NEFERLERİZ

İyioğlu, kendilerinin sadece sosyal yardımlarla anılan bir dernek olmadığını belirterek şunları söyledi: “Allah bir daha yaşatmasın ama 15 Temmuz’da olduğu gibi kendi öz kimliklerimizi toprağın altına gömüp devletin müdafaasında en ön saflarda yer alabilecek cevval bir gençliğiz. Kuruluş esaslarımızdan biri de budur. Biz her zaman devletin ve devletin hizmetkarı olan neferleriz, derneğiz. Kim ki devletin birliğine, bütünlüğüne, bir karış toprağına göz dikerse biz buna en sert şekilde karşı çıkarız.”

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Uyuşturucuyla mücadele konusunda Ankara’nın 25 ilçesinde önemli bir proje hazırlığında oldukları bilgisini veren İyioğlu, “Uyuşturucuya karşı savaş açıyoruz. Alanlarında uzman narkorehberler tarafından uyuşturucu, madde bağımlılığı tehdidi ve mücadele çalışmaları kapsamında seminerler düzenlemeyi planlıyoruz. Resmi yazışmalarımız tamamlandı, onay çıktı. Narkorehberler eşliğinde bir farkındalık çalışması yapılacak. Altındağ Belediye Başkanımız Sayın Asım Balcı, bu anlamda belediyenin salonlarının kullanılabileceğinin sözünü verdi. Biz bunu Altındağ’da başlatıp 25 ilçemize yayacağız. Aileler ve gençlerin katılımıyla uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili önemli bir program düzenleyeceğiz” dedi.

MÜCADELE EĞİTİMDEN GEÇİYOR

Böyle bir projeyi hayata geçirme amaçları hakkında bilgi veren İyioğlu, şöyle devam etti: “Dağdaki teröristten şehirdeki uyuşturucu daha tehlikelidir. Uyuşturucu bugün bizim okul bahçelerimize kadar düştüyse ve bunun önüne geçilemiyorsa aileleri ve çocuklarını eğitmekten başka çaremiz yok. Eğitilmemiş bir kişi her tarafa çekilebilir. Uyuşturucuyla mücadele bize göre aileden ve sokağın gençlerinden geçiyor. Bizi sokmayan yılan bin yıl yaşasın mantığında olmayacağız.”

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA