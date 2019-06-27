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Uyuşturucuyu ihbar edenlerin kimlikleri gizli tutulacak... Uyuma İhbar et!

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kızılay Güvenpark’ta narkotik ekipleri stant açarak vatandaşları bilgilendirdi. “Uyuma, ihbar et” diyen ekipler, uyuşturucu satıcılarını ihbar edenlerin kimliklerinin gizli tutulacağını belirtti.
Uyuşturucuyu ihbar edenlerin kimlikleri gizli tutulacak... Uyuma İhbar et!

Başkentte, "Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü" dolayısıyla uyuşturucuya ilişkin bilgilendirme standı açıldı. Kızılay Güvenpark'ta açılan stantta, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yeşilay ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından vatandaşlara uyuşturucu maddeler hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

ÜCRETSİZ KARBONMONOKSİT TESTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün sahada uyguladığı farkındalık çalışmasıyla uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemi vatandaşlara anlatılıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay kurumlarının da desteklediği bilgilendirme çalışmasında vatandaşlara ücretsiz karbonmonoksit ölçüm cihazı ile test yapıldı. Narkotik birimlerine ait motosikletler ve keskin burunlu narkotik köpekleri de stantta yer aldı.

uyuma-ihbar-et,--dunya-uyusturucuyla-mucadele-gunu,-ankara-emniyet-mudurlugu-narkotik-suclarla-mucadele-sube-mudurlugu,-kizilay-guvenpark,-ucretsiz-karbonmonoksit-testi,,.jpg

“UYUMA, İHBAR ET”

 Başkent'in göbeği konumunda bulunan Kızılay Meydanı'nda açılan stantta, "Farkındayız farklıyız", "Uyuma ihbar et" sloganlarıyla vatandaşlardan "0552 155 06 06" numaralı Whatsapp ihbar hattına karşılaştıkları uyuşturucu satıcıları ve olayları ihbar etmeleri istendi. Google Play ve AppStore üzerinde bulunan "Uyuşturucu ile Mücadele" telefon uygulaması üzerinden de ihbarın gerçekleştirebileceği bilgisi verildi. "Uyuma, İhbar Et" uygulaması ve WhatsApp ihbar hattına dair açıklamalarda da bulunulan stantta, ihbarcıların kimliklerinin gizli tutulduğu anlatıldı. Etkinlikte yer alan narkotik köpeklerine halkın ilgisi ise yoğun oldu.

uyuma-ihbar-et,--dunya-uyusturucuyla-mucadele-gunu,-ankara-emniyet-mudurlugu-narkotik-suclarla-mucadele-sube-mudurlugu,-kizilay-guvenpark,-ucretsiz-karbonmonoksit-testi,,,.jpg

Ramazan SAYGILI/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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