Uyuzsuyu Şelalesi'nin manzarası göz dolduruyor

Başkent’te bulunan nadir şelalerden birisi olan Nallıhan Uyuzsuyu Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor. 50 metre yükseklikten dökülen şelale eşsiz manzarasıyla göz dolduruyor.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan suyunun şifalı olduğuna inanılan Uyuzsuyu Şelalesi eşsiz manzarasıyla göz dolduruyor. Başkent merkeze yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan şelale, eşsiz doğal güzellikleriyle görenleri hayrete düşürüyor. Yemyeşil ormanları ve yüksek seyir terasıyla yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeken şelale, 50 metre yüksekliği ile de Başkentlilere eşsiz bir doğa manzara keyfi sunuyor.

ŞİFALI OLDUĞUNA İNANILIYOR

Nallıhan’ın Karacasu Köyü’nde yer alan şelalenin suyunun bölge halkı tarafından şifalı olduğuna inanılıyor. Bölge halkı Ilıcasu da dediği şelalenin hikayesini ise şöyle anlatıyor: “Geçmiş zamanlarda yöre halkının koyunları uyuz hastalığına yakalanıyor. Telaş içinde koyunların öleceğinden korkan çoban birçok yerde koyunlar için şifa arıyor. En son çareyi ise bu suda buluyor. Koyunlarına bu sudan içiren ve burada yıkayan çoban, koyunların uyuz hastalığından kurtulduğunu görüyor. O günden itibaren ise şelalenin adı bölge halkı tarafından uyuzsuyu olarak adlandırılıyor.”

50 METRE YÜKSEKLİKTEN DÖKÜLÜYOR

Ankara şehir merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleye Nallıhan ilçesi üzerinden ulaşım sağlanıyor. İlçe merkezine de 30 km uzaklıkta olan şelaleye ulaşım hemen yakınındaki Karacasu Köyü’nden sağlanıyor. Karacasu Köyü’nden ise havanın yağışlı olmadığı zamanlarda 6 kilometrelik dağ yolundan araçlarla ulaşım sağlanabiliyor. Yağışlı havalarda yolun dar ve uçurum olması sebebiyle, toprak kayması tehlikesi yüzünden araçlarla ulaşım sağlanamıyor.

ANIT AĞAÇLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Başkent’te yaşayan birçok vatandaşın ismini dahi bilmediği şelale aynı zamanda bulunduğu coğrafi konum sebebiyle doğa yürüyüşlerine de olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra bölgede bulunan ve koruma altına alınan asırlık birçok ağaca ev sahipliği yapıyor. 700 yüz yıllık anıt ağaçların dahi olduğu bölgede aynı zamanda piknik de yapılabiliyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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